بادام یا گردو، کدامیک بهتر است؟

در این مطلب مقایسه‌ای از این دو آجیل مغذی ارائه شده تا به شما کمک کند تصمیم بگیرید کدام یک برای سلامتی شما بهتر است. گردو در مقابل بادام اطلاعات تغذیه‌ای برای ۳۰ گرم بادام، طبق گزارش وزارت کشاورزی آمریکا: کالری: ۱۷۵، پروتئین: ۶.۴۲، چربی: ۱۵.۳، کربوهیدرات: ۶ گرم، فیبر: ۳.۲۴، کلسیم: ۷۶.۲ میلی‌گرم و منیزیم: ۷۷.۴ میلی‌گرم. اطلاعات تغذیه‌ای برای ۳۰ گرم گردو، طبق گزارش وزارت کشاورزی آمریکا: کالری: ۲۰۴، پروتئین: ۴.۳۸، چربی: ۲۰.۹، کربوهیدرات: ۳.۲۷ گرم، فیبر: ۱.۵۶، کلسیم: ۲۶.۴ میلی‌گرم و منیزیم: ۴۲.۶ میلی‌گرم. فواید بادام

اگر می‌خواهید پروتئین‌های گیاهی بیشتری به رژیم غذایی خود اضافه کنید، آجیل‌ها انتخاب بسیار خوبی هستند. داون جکسون بلاتنر، متخصص تغذیه می‌گوید:در مقایسه با سایر آجیل‌ها، شهرت بادام به دلیل پروتئین، فیبر، ویتامین E و منیزیم بالاتر آن است. بلاتنردر این باره توضیح می‌دهد: پروتئین و فیبر برای افزایش احساس سیری عالی هستند. منیزیم ماده مغذی است که حدود ۵۰ درصد از ما به اندازه کافی آن را مصرف نمی‌کنیم، بنابراین بادام می‌تواند به پر کردن این شکاف کمک کند. به گفته کارشناسان سلامت، اگر به میان وعده‌ای نیاز دارید که شما را تا وعده غذایی بعدی سیر نگه دارد، یا اگر برای دریافت فیبر کافی در رژیم غذایی خود مشکل دارید، بادام برای جبران کمبود فیبرعالی است.

فواید گردو

بلاتنر می‌گوید: گردو تنها آجیلی است که منبع عالی چربی‌های امگا ۳ گیاهی است که از سلامت قلب و مغز پشتیبانی می‌کند. اسیدهای چرب امگا ۳ اسیدهای چرب ضروری هستند که بدن شما فقط می‌تواند از طریق غذا دریافت کند.

علاوه بر این، گردو سرشار از ویتامین‌ها و مواد معدنی مانند منگنز و مس است که برای آنتی‌اکسیدان‌ها، کلاژن و سلامت استخوان مفید هستند گردو همچنین حاوی منیزیم، پتاسیم و فسفر است که می‌توناند به فشار خون و عملکرد عضلات و اعصاب کمک کنند.

کدامیک سالم‌تر است؟

درباره اینکه کدامیک سالم‌تر است؟ پاسخ قطعی وجود ندارد. دکتر پاتل می‌گوید: به طور کلی، آجیل یک میان وعده عالی و سرشار از مواد مغذی است که می‌توانید هنگام گرسنگی از آن استفاده کنید و در درازمدت می‌تواند برای قلب و ذهن شما بسیار سالم باشد..

بلاتنر توصیه می‌کند انواع آجیل را در برنامه غذایی خود بگنجانید. اما اگر به دنبال ارتقای سلامتی خود هستید، باید یک سری نکات را رعایت کنید. او در این زمینه چند توصیه دارد: بادام برای میان وعده‌ها بهترین است زیرا و پروتئین و فیبر بیشتری نسبت به سایر آجیل‌ها دارد و شما را سیر نگه می‌دارد. بلاتنر می‌گوید: گردو برای کسی که به دنبال افزایش چربی امگا ۳ گیاهی خود است، بهترین گزینه است، که به ویژه برای حمایت از سلامت مغز و قلب مفید است.

منبع همشهری

