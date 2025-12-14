خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هشدار جدی پزشکان برای خوابیدن با بازوهای خمیده

هشدار جدی پزشکان برای خوابیدن با بازوهای خمیده
کد خبر : 1727559
لینک کوتاه کپی شد.

طبق تازه ترین تحقیقات، پزشکان می‌گویند خوابیدن با بازوهای خمیده و دست‌های جمع‌شده می‌تواند فشار قابل‌توجهی به اعصاب آرنج و مچ وارد کند و در بلندمدت به بی‌حسی، مورمور شدن و حتی آسیب عصبی منجر شود.

طبق تازه ترین تحقیقات، پزشکان می‌گویند خوابیدن با بازوهای خمیده و دست‌های جمع‌شده می‌تواند فشار قابل‌توجهی به اعصاب آرنج و مچ وارد کند و در بلندمدت به بی‌حسی، مورمور شدن و حتی آسیب عصبی منجر شود. به گفته متخصصان، زمانی که سیستم عصبی به‌دلیل استرس یا درد مزمن در حالت آماده‌باش قرار دارد، بدن به‌طور ناخودآگاه وضعیت‌هایی را انتخاب می‌کند که احساس امنیت بیشتری ایجاد می‌کنند؛ یکی از این وضعیت‌ها جمع کردن دست‌ها هنگام خواب است.

به گزارش هاف‌پست، دکتر راج داسگپتا، متخصص خواب، می‌گوید: «وقتی با دست‌های خم و جمع‌شده می‌خوابید، ممکن است روی اعصاب آرنج یا مچ فشار وارد شود. این فشار جریان خون را کاهش می‌دهد و باعث بی‌حسی یا مورمور شدن می‌شود. اگر این وضعیت به‌طور مکرر تکرار شود، می‌تواند به شانه‌ها نیز فشار وارد کند و باعث خشکی و درد شود.»

برخی افراد دچار تحریک عصبی در ناحیه مچ نیز می‌شوند؛ حالتی مشابه آنچه در سندروم تونل کارپال رخ می‌دهد. خم نگه داشتن آرنج در تمام طول شب، فشار روی مسیرهای عصبی را افزایش می‌دهد. پزشکان تأکید می‌کنند این مشکل شایع‌تر از آن چیزی است که تصور می‌شود و در صورت بی‌توجهی می‌تواند به‌تدریج بدتر شود.

متخصصان هشدار می‌دهند اگر دست‌ها هر شب بی‌حس می‌شوند، اگر پس از بیدار شدن مدتی طول می‌کشد تا حس دست‌ها برگردد، یا اگر در طول روز احساس ضعف دارید، زمان مراجعه به پزشک فرا رسیده است. علائم هشداردهنده دیگر شامل تیر کشیدن بازو، دشواری در گرفتن اشیا، افتادن مکرر وسایل از دست و احساس بی‌حسی یا ضعف مداوم است. به گفته پزشکان، تکرار این علائم، نشانه آسیب عصبی است.

دکتر بنت در این‌باره می‌گوید:«بیشتر این موارد اگر زود تشخیص داده شوند قابل کنترل هستند، اما به تعویق انداختن درمان می‌تواند مشکل را جدی کند.»

به گفته دکتر داسگپتا، این علائم اغلب موقتی‌اند و با تغییر وضعیت خوابیدن برطرف می‌شوند، اما اگر هفته‌ها یا ماه‌ها ادامه پیدا کنند، ممکن است به آسیب عصبی دائمی منجر شوند.

پزشکان در پایان توضیح می‌دهند که جمع شدن بدن در خواب به‌طور طبیعی حس آرامش ایجاد می‌کند و رفتاری غریزی است؛ مشابه زمانی که فرد در سرما پتو را محکم‌تر دور خود می‌پیچد. با این حال، در بسیاری از موارد، دلایل عمیق‌تری مانند اضطراب یا استرس مزمن پشت این وضعیت خواب وجود دارد که نباید نادیده گرفته شود.

 

منبع قدس
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری