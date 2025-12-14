خبرگزاری کار ایران
۴ خوراکی که هنگام سرماخوردگی مثل سم عمل می‌کنند!

۴ خوراکی که هنگام سرماخوردگی مثل سم عمل می‌کنند!
با شروع فصل سرما و افزایش بیماری‌های ویروسی، پزشکان هشدار می‌دهند که مصرف برخی خوراکی‌ها روند بهبود را کند می‌کند و حتی علائم بیماری را تشدید می‌کند:

غذاهای تند: ادویه‌ زیاد می‌تواند معده را تحریک کرده و باعث اسهال یا افزایش علائم گوارشی شود.

کافئین: مصرف قهوه خواب را مختل و بدن را دچار کم‌آبی می‌کند، درحالی‌که استراحت و هیدراتاسیون برای بهبودی ضروری است.

غذاهای چرب: خوراکی‌های سنگین و چرب انرژی زیادی برای هضم نیاز دارند و فشار مضاعفی به بدن وارد می‌کنند.

قندهای فرآوری‌شده: شیرینی‌ها التهاب را افزایش داده و توان سیستم ایمنی را کاهش می‌دهند.

 

منبع خبرگزاری دانشجو
