غذاهای تند: ادویه‌ زیاد می‌تواند معده را تحریک کرده و باعث اسهال یا افزایش علائم گوارشی شود.

کافئین: مصرف قهوه خواب را مختل و بدن را دچار کم‌آبی می‌کند، درحالی‌که استراحت و هیدراتاسیون برای بهبودی ضروری است.

غذاهای چرب: خوراکی‌های سنگین و چرب انرژی زیادی برای هضم نیاز دارند و فشار مضاعفی به بدن وارد می‌کنند.

قندهای فرآوری‌شده: شیرینی‌ها التهاب را افزایش داده و توان سیستم ایمنی را کاهش می‌دهند.

