۴ خوراکی که هنگام سرماخوردگی مثل سم عمل میکنند!
با شروع فصل سرما و افزایش بیماریهای ویروسی، پزشکان هشدار میدهند که مصرف برخی خوراکیها روند بهبود را کند میکند و حتی علائم بیماری را تشدید میکند:
غذاهای تند: ادویه زیاد میتواند معده را تحریک کرده و باعث اسهال یا افزایش علائم گوارشی شود.
کافئین: مصرف قهوه خواب را مختل و بدن را دچار کمآبی میکند، درحالیکه استراحت و هیدراتاسیون برای بهبودی ضروری است.
غذاهای چرب: خوراکیهای سنگین و چرب انرژی زیادی برای هضم نیاز دارند و فشار مضاعفی به بدن وارد میکنند.
قندهای فرآوریشده: شیرینیها التهاب را افزایش داده و توان سیستم ایمنی را کاهش میدهند.