رنگهای محبوب سال ۲۰۲۵ در صنعت خودروسازی
پس از سالها سلطه رنگهای خنثی بر خیابانها، خودروسازان در سال ۲۰۲۵ دوباره به سراغ رنگهای زنده و جسورانه رفتهاند؛ آبی، سبز، بنفش و حتی زردهای درخشان دوباره در خط تولید دیده میشوند و روح تازهای به طراحی خودروها میبخشند.
در یک دهه اخیر، خیابانها بیش از هر زمان دیگری زیر سلطه سفید، مشکی و خاکستری بودهاند؛ رنگهایی که اگرچه شیک و کلاسیکاند، اما بهتدریج تنوع بصری را از میان برده بودند. با این حال، ۲۰۲۵ سالی است که به نظر میرسد این یکنواختی را میشکند. هرچند طبق آمار BASF همچنان ۸۳ درصد خریداران جهان رنگهای آکروماتیک را ترجیح میدهند، اما گرایش به رنگهای واقعی دوباره زنده شده و خودروسازان بزرگ نیز با معرفی طیف جدیدی از رنگهای خاص، به این موج پاسخ دادهاند.
بازگشت رنگهای واقعی به صنعت خودرو
سال ۲۰۲۵ برای علاقهمندان به رنگ، سالی هیجانانگیز است. برندهای مطرح با معرفی طیفی از رنگهای متفاوت، نشان دادند که بازار آماده تنوع بیشتری است. البته همچنان خاکستری، مشکی و نقرهای جزو محبوبترین انتخابها باقی ماندهاند؛ مخصوصا با رواج شاسیبلندهای آفرودی که رنگهای برنزی و قهوهای را دوباره محبوب کردهاند.
اما اگر کسی به دنبال یک رنگ خاص برای خودروی جدیدش باشد، سال ۲۰۲۵ انتخابهای فراوان و شگفتانگیزی پیش روی او گذاشته است.
برندها و رنگهای برجسته سال ۲۰۲۵
آئودی: آبی مالپلو (Malpelo Blue)
آئودی که همیشه برای رنگهای خاصش معروف بوده، امسال با آبی مالپلو جذاب ظاهر شده است؛ رنگی میان فیروزهای و تیل که بر چهره مدلهایی چون A۶ E-Tron و Q۳ جلوهای تازه ایجاد میکند.
بیامو: آبی آووس و گریجیو تلستو (Avus Blue, Grigio Telesto)
بیامو با بازگرداندن رنگ نوستالژیک آبی آووس به مدل M۳۴۰i، دل هواداران را به دست آورده است. در کنار آن، گریجیو تلستو (یک خاکستری تیره و لوکس) روی مدلهای پرفورمنس این برند محبوبیت چشمگیری پیدا کرده است.
کادیلاک: دریفت متالیک (Drift Metallic)
کادیلاک با رنگ دریفت متالیک، ترکیبی آرام و لطیف از آبی روشن ارائه داده که روی CT۵ و بهویژه نسخه Blackwing بهشدت خیرهکننده است.
شورولت: بنفش هیستریا و سبز رزول (Hysteria Purple, Roswell Green)
کوروت در سال ۲۰۲۵ با دو رنگ جسورانه ظاهر شده است. بنفش هیستریا سایهای خاص و متفاوت دارد و سبز رزول که برای مدل ۲۰۲۶ هم در نظر گرفته شده، ترکیب زیبایی با رینگهای تیره ایجاد میکند.
فورد: برنز شوم (Sinister Bronze)
این رنگ، بخشی از یک پکیج تزئینی است و جلوهای خشن و اسپرت به مدلهای برونکو، برونکو اسپرت و موستانگ میدهد.
کیا: قهوهای Terrain
تلوراید ۲۰۲۷ با قهوهای Terrain، بازگشتی شایسته به این رنگ نامحبوب دارد؛ رنگی که بسته به نور، از شن مرطوب تا گل خشک تغییر میکند و جذابیت خاصی به خودرو میبخشد.
لکسوس: باد (Wind)
لکسوس رنگی نقرهای سفید و خنک را برای نسخه محدود IS۵۰۰ معرفی کرده است؛ رنگی هماهنگ با رینگهای مشکی و کابین چرمی قرمز که در عین سادگی، جلوهای خاص دارد.
مورگان: ارمریا لیلاک (Armeria Lilac)
این سازنده بریتانیایی اسپرت، رنگ بنفش صورتی بسیار چشمگیری را برای مدل Supersports معرفی کرده که روح کلاسیک برند مورگان را یادآوری میکند.
نیسان: بنفش نیمهشب (Midnight Purple)
یکی از نمادینترین رنگهای تاریخ خودروهای ژاپنی، حالا روی نیسان Z ۲۰۲۶ بازگشته است؛ رنگی که بسته به نور، از مشکی به بنفش و سبز تغییر میکند و بهوضوح یادآور دوران R۳۴ GT-R است.
پورشه: Olive Neo
پورشه امسال یک سبز لوکس و خاص را برای نسخه محدود ۹۱۱ Spirit ۷۰ معرفی کرد؛ رنگی همراه با تریم طلایی و کابین شطرنجی که جذابیت جالبی به این مدل میبخشد.
رنو: Hauts-de-France Green, Pop Yellow
دو رنگ تازه از رنو برای خودروهای الکتریکیاش معرفی شدهاند: سبز آرام و ملایم رنو ۴ و زرد پاپ که روی رنو ۵ جلوهای جوانپسند دارد.
تویوتا: اورست، ویو میکر و زرد کاراشی (Everest, Karashi Yellow, Wave Maker)
از فوررانر TRD Pro تا پریوس، تویوتا امسال مجموعهای متفاوت از رنگهای آفرودی و خاص ارائه کرده است. زرد کاراشی روی پریوس Nightshade یکی از جسورانهترین انتخابهای سال است.
سال ۲۰۲۶ چه خواهد آورد؟
بر اساس پیشبینی BASF، محبوبیت رنگهای خنثی همچنان ادامه خواهد داشت. اما روند افزایشی رنگهای روشن مخصوصا زرد نشان میدهد که صنعت خودرو به سمت پالتهایی خوشبینانهتر و هماهنگتر پیش میرود، بهویژه در خودروهای برقی