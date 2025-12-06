انتشار نامه سرگشاده بخش خصوصی کیش خطاب به رئیسجمهور و رئیس قوه قضاییه
جمعی از فعالان اقتصادی و تشکلهای بخش خصوصی جزیره کیش با انتشار نامهای سرگشاده خطاب به دکتر مسعود پزشکیان رئیسجمهور و حجتالاسلام والمسلمین محسنیاژهای رئیس قوه قضاییه، نسبت به برخی حواشی اخیر و تأثیر آن بر روند توسعه جزیره هشدار دادند و خواستار حمایت از ثبات مدیریتی در کیش شدند.
به گزارش ایلنا، در این نامه که به امضای ۱۰ تشکل اقتصادی رسیده، امضاکنندگان با اشاره به «بهبود زیرساختها، حل چالشهای ۲۵ ساله حقوقی، توسعه ابزارهای مالی، و رکوردهای تازه گردشگری»، از دولت و دستگاه قضایی خواستهاند میان «خطای فردی» و «عملکرد سیستم مدیریتی» تفکیک قائل شوند و اجازه ندهند حاشیهها مسیر پیشرفت کیش را متوقف کند.
در ادامه، متن کامل نامه که برای انتشار در اختیار رسانهها قرار گرفته، آمده است:
*متن کامل نامه سرگشاده بخش خصوصی کیش*
بسمه تعالی
محضر مبارک
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران، جناب آقای دکتر پزشکیان
ریاست محترم قوه قضاییه، حضرت حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای محسنیاژهای
استمداد فعالان اقتصادی کیش برای صیانت از «امید» و «توسعه»
با سلام و تحیت؛
ما امضاءکنندگان ذیل، نمایندگان بخش خصوصی، سرمایهگذاران و کارآفرینان جزیره کیش، به عنوان سربازان خط مقدم جنگ اقتصادی، بر خود فرض میدانیم گزارشی از واقعیتهای میدانی “نگین خلیج فارس” را به استحضار آن مقامات عالی برسانیم.
جزیره کیش پس از سالها رکود، خاموشیهای مکرر زیرساختی و بلاتکلیفیهای حقوقی، در یک سال اخیر و با مدیریت کنونی شاهد وزیدن نسیم “تحول و کارآمدی” بوده است، از جمله:
۱. پایان بحران آب و برق و ایجاد امنیت زیرساختی؛
۲. حلوفصل ابرچالشهای حقوقی ۲۵ ساله اراضی و بازگشت اعتماد به سرمایهگذاران؛
۳. نوآوریهای مالی و تزریق هزاران میلیارد تومان اعتبار خرید به بازار؛
۴. ثبت رکوردهای تاریخی جذب گردشگر؛ خون تازهای در رگهای اقتصاد جزیره دوانده و “امید” را احیا کرده است.
متأسفانه اخیراً جریاناتی با تمسک به برخی حواشی یکی از رویدادهای ورزشی برگزار شده در کیش تلاش دارند دستاوردهای مدیریتی را زیر سوال ببرند. «قربانی کردن متن (توسعه و معیشت مردم) به پای حاشیه (خطای فردی عدهای قلیل)»، جفایی بزرگ در حق فعالان اقتصادی و ساکنان جزیره است و ممکن است منجر به فرار سرمایه و بازگشت رکود شود.
لذا از سران محترم قوای مجریه و قضاییه استدعا داریم:
۱. از ثبات مدیریتی و رویکردهای توسعهگرایانه حمایت شود؛
۲. میان خطای فردی و عملکرد سیستم مدیریتی تفکیک قائل شوند تا مسیر پیشرفت جزیره متوقف نگردد.
بخش خصوصی کیش تمامقد در کنار مدیران جسور برای آبادی و رفاه مردم ایستاده است و انتظار دارد صدای تولید و اشتغال، بلندتر از صدای حاشیهسازان شنیده شود.
*نگذارید حاشیهها، موتور محرک اقتصاد این خاکپاره مرجانی را متوقف کنند.*
و منالله التوفیق
امضاءکنندگان:
۱. جامعه بازاریان و بازرگانان کیش
۲. مجمع توسعه و نوآوری سازندگان کیش
۳. جامعه هتلداران کیش
۴. انجمن سرمایهگذاران و کارآفرینان کیش
۵. سندیکای صاحبان صنایع کیش
۶. مؤسسه توسعه و رونق پایدار کیش
۷. جامعه مراکز پذیرایی کیش
۸. جامعه دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری کیش
۹. جامعه کلوبداران دریایی کیش
۱۰. مجمع رنتکاران کیش