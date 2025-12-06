خبر سکته رضا عطاران تکذیب شد؛ ویروس گرفته است

ابراهیم عامریان تهیه‌کننده و پخش‌کننده سینما درباره وضعیت سلامت رضا عطاران بازیگر سینما و تلویزیون بیان کرد: من اکنون بیمارستان و کنار آقای عطاران هستم. حال ایشان خوب است و همین امروز از بیمارستان مرخص می‌شود.

وی با تکذیب خبر سکته رضا عطاران گفت: متاسفانه این شایعه در فضای مجازی منتشر شده است که ایشان سکته کرده اند و مردم نیز بابت این خبر نگران هستند اما اینطور نیست و فقط ویروس گرفته اند. هیچ فشار عصبی روی رضا عطاران نبوده و فقط به دلیل ویروسی که این روزها همه‌گیر شده است ما به بیمارستان مراجعه کردیم.

رضا عطاران در فیلم «خانوم والده» به تهیه‌کنندگی سیدابراهیم عامریان و کارگردانی سهیل موفق ایفای نقش کرده و این روزها در فیلم سینمایی «دانه‌های انگور» به کارگردانی ابراهیم ابراهیمیان بازی می‌کند.