خبر سکته رضا عطاران تکذیب شد؛ ویروس گرفته است

ابراهیم عامریان تهیه‌کننده سینما با خبر تکذیب سکته رضا عطاران گفت که او به دلیل ابتلا به ویروس به بیمارستان مراجعه کرده است.

ابراهیم عامریان تهیه‌کننده و پخش‌کننده سینما درباره وضعیت سلامت رضا عطاران بازیگر سینما و تلویزیون بیان کرد: من اکنون بیمارستان و کنار آقای عطاران هستم. حال ایشان خوب است و همین امروز از بیمارستان مرخص می‌شود.

وی با تکذیب خبر سکته رضا عطاران گفت: متاسفانه این شایعه در فضای مجازی منتشر شده است که ایشان سکته کرده اند و مردم نیز بابت این خبر نگران هستند اما اینطور نیست و فقط ویروس گرفته اند. هیچ فشار عصبی روی رضا عطاران نبوده و فقط به دلیل ویروسی که این روزها همه‌گیر شده است ما به بیمارستان مراجعه کردیم.

رضا عطاران در فیلم «خانوم والده» به تهیه‌کنندگی سیدابراهیم عامریان و کارگردانی سهیل موفق ایفای نقش کرده و این روزها در فیلم سینمایی «دانه‌های انگور» به کارگردانی ابراهیم ابراهیمیان بازی می‌کند.

 

