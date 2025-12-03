چگونه از خودمان در برابر آلودگی هوا محافظت کنیم؟
آلودگی هوا اکنون در سراسر جهان بیشتر از سیگار کشیدن باعث مرگومیر انسانها میشود و حدود پنج میلیون مرگ زودرس در هر سال در جهان به آن ارتباط دارد.
هوای آلوده با انواع بیماریها از بیماریهای تنفسی، بیماریهای قلبی-عروقی مانند حمله قلبی و سکته مغزی گرفته تا سرطانها، دیابت، بیماریهای تحلیلبرنده مغزی و اختلال هوش کودکان ارتباط دارد.
برخی از گروهها شامل کودکان، زنان باردار و جنینهای آنها، افراد دچار بیماری ریوی مانند آسم و بیماری مزمن انسدادی ریه، بیماریهای قلبی و دیابت به آلودگی هوا آسیبپذیرتر هستند و باید بیشتر از آنها مراقبت شود
انجام این اقدامات میتواند به شما کمک کند تا از آسیبهای آلودگی هوا در امان بمانید:
یک- میزان آلودگی هوا را پیگیری کنید: در حال حاضر به راحتی میتوانید به طور همزمان به نقشههای آنلاین کیفیت هوا دسترسی داشته باشید که از دادههای ایستگاههای پایش کیفیت هوا در سراسر جهان استفاده میکنند تا «شاخص کیفیت هوا» (AQI) در هر منطقهای را محاسبه کنند.
در این نقشهها همچنین از کدهای رنگی برای راهنمایی کاربران در شدتهای متفاوت آلودگی استفاده میشود (از سبز برای هوای پاک تا خرمایی برای شدیدترین میزان آلودگی) برخی از این نقشهها پیشبینی آلودگی هوا برای روزهای آینده را هم ارائه میدهند. با استفاده از اپلیکیشنهایی مانند AirVisual یا AQI میتوانید وضعیت آلودگی هوا در محل زندگیتان را زیر نظر داشته باشید.
دو- از ورزش در فضای باز خودداری کنید: وقتی میزان آلودگی هوا بالا است و کیفیت هوا بد است، ورزش خود را به فضاهای دربسته که هوای پاکی دارند، منتقل کنید، مانند پیادهروی در یک مرکز خرید یا استفاده از باشگاه ورزشی. اگر کیفیت هوا ناسالم است، مدت زمانی را که فرزندتان در فضاهای باز بازی میکند، محدود کنید. و حتی اگر پیشبینیهای کیفیت هوا وضع خوبی را نشان دهند، از ورزش در نزدیکی مناطق پرترافیک خودداری کنید، زیرا وسایل نقلیه در بزرگراههای شلوغ میتوانند میزان بالایی از آلودگی را در مناطق مجاور ایجاد کنند.
سه-ماسک مناسب و با اندازه مناسب به صورت بزنید: ماسکهای معمول پزشکی یا جراحی یا ماسکهای نخی که برای جلوگیری از ورود ویروسها و باکتریها به کار میروند، از لحاظ جلوگیری از ورود ذرات ریز آلاینده هوا کاملاً بیتأثیر هستند. این ماسکها بهخصوص بهاینعلت بیتأثیر هستند که لبههایشان روی صورت نمیچسبند و نمیتوانند از ورود هوای آلوده از درزهای کناریشان جلوگیری کنند.
ماسک تنفسی مناسب باید سوراخهای بینی و دهان شما را بپوشاند و کاملا روی صورت شما بچسبد و درزی باقی نگذارد.
ماسک مناسب برای محافظت در برابر آلودگی هوا باید ذرات ریز معلق (PM) را فیلتر کند. میزان کارآمدی ماسکها در انجام این کار با حروفی نشان داده میشوند که بیانگر استاندارد کشورها در این باره هستند. معمولا در آمریکا از حرف N، در چین از حروف KN و در اتحادیه اروپا از حروف FFP برای این منظور استفاده میشود (در مورد استاندارد N و KN عدد قرار داده شده در کنار این حرفها به میزان فیلتر شدن ذرات ریز معلق بوسیله ماسک اشاره میکند).
ماسکهای تنفسی مناسب دارای فیلتر «هپا» (HEPA) مانع ورود ذرات ریز معلق آلاینده هوا به بدن میشوند که به اعماق ریهها نفوذ میکنند و آسیبهای فراوانی فراتر از مشکلات تنفسی ایجاد میکنند.
ماسک مناسب در مورد آلودگی هوا باید دست کم استاندارد N95 یا KN95 یا FFP2 را داشته باشد، یعنی ۹۵ درصد ذرات ریز معلق آلاینده تا سه دهم (0.3) میکرون در هوا را فیلتر کند.
برخی از ماسکهای تنفسی دارای یک لایه اضافی «کربن فعال» هستند که «ترکیبات آلی فرار» (VOC) (مانند اکسیدهای نیتروژن، اکسیدهای گوگرد و مونوکسید کربن) را جذب میکنند
چهار- گیاهان آپارتمانی به پاک کردن هوای داخل خانه کمک میکنند: گیاهان خانگی از جمله سانسوریا، فیکوس، پوتوس، سرخس، دیفنباخیا، آگلونما و دراسنا میتوانند با جذب مواد آلاینده به تصفیه هوای داخل خانه از ترکیبات آلی فرار کمک کنند.
پنج- از دستگاه تصفیهکننده هوای خانگی استفاده کنید: دستگاههای تصفیهکننده هوای خانگی هم میتوانند به پاک کردن هوای خانه کمک کنند دستگاه تصفیهکننده هوا را با دقت انتخاب کنید. دستگاههای گرانتر لزوماً بهتر نیستند. مؤثرترین تصفیهکنندهها دستگاههای با توان بالاتر هستند که میتوانند هوا را با سرعت بیشتر و بهطور کاملتری پاک کنند. دستگاههایی که حسگر کیفت هوا داشته باشند، مناسبتر هستند، زیرا میتوانند قدرتشان را برحسب میزان قدرتشان را برحسب میزان آلایندهها در هوا تنظیم کنند.
شش- مراقب فراوردههایهای پاککننده خانگی باشید: فراوردههای پاککننده گوناگونی استفاده میکنید، یکی از منشاهای آلودگی هوای درون خانهتان هستند. یک قاعده کلی مناسب این است که هر فراوردهای که بوی تندتری داشته باشند - ازجمله هر فراوردهای که رایحه داشته باشید- احتمالاً دارای «ترکیبات آلی فرار» است. ترکیبات آلی فرار مانند استون، بنزن و فرمالدئید ازجمله عوامل مهم آلودگی هوای درون خانه هستند و از فراوردههای پاککننده، رنگها، چسبها و هر چیز دیگری که دارای حلالهای تبخیرشونده است، متصاعد میشوند
هفت- پیادهروی و دوچرخهسواری و استفاده از همسفری: اگر از ماشین شخصی استفاده میکنید، همسفر بگیرید. از اتوبوس، مترو، تراموا و سایر گزینههای حملونقل عمومی به عنوان جایگزین ماشین شخصی خود استفاده کنید.
هشت- در مصرف انرژی صرفهجویی کنید: هر چه در مصرف انرژی بیشتر صرفهجویی کنید، گازهای آلاینده کمتری وارد هوا میشود. همچنین چوب یا زباله نسوزانید. سوزاندن هیزم و زباله آلودگی هوا را بیشتر میکند.