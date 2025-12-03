خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت انواع خودرو‌های شرکت بهمن موتور امروز+ جدول

قیمت انواع خودرو‌های شرکت بهمن موتور امروز+ جدول
کد خبر : 1722248
لینک کوتاه کپی شد.

قیمت انواع خودرو‌های گروه خودروسازی بهمن موتور را در جدول زیر مشاهده کنید.

قیمت خودروهای گروه بهمن

نام خودرو

قیمت بازار (تومان)

قیمت کارخانه (تومان)
رسپکت 2,048,000,000 1,758,000,000
فیدلیتی الیت (5 نفره) 2,860,000,000 2,182,000,000
فیدلیتی الیت (7 نفره) 2,900,000,000 2,242,000,000
فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) ناموجود توقف فروش
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) 3,820,000,000 2,043,000,000
دیگنیتی پرایم 2,470,000,000 2,292,300,000
دیگنیتی پرستیژ 3,120,000,000 2,043,000,000
ون اینرودز 950,000,000 1,341,000,000
کاپرا تک کابین B 1,380,000,000 1,463,000,000
کاپرا دو کابین B 1,620,000,000 1,592,200,000
کاپرا U ناموجود توقف تولید
کاپرا U اتوماتیک 2,050,000,000 1,829,190,000
پیکاپ G9 3,270,000,000 2,598,357,000
هونگچی H5 3,920,000,000 4,182,600,000
هونگچی E-QM5 2,100,000,000 2,137,223,000
هاوال H6 3,790,000,000 2,502,475,000
بی‌وای‌دی سانگ 5,140,000,000 4,095,000,000
اواتار 11 9,220,000,000 4,198,000,000
مزدا3 4,790,000,000 3,333,580,000

 

منبع اقتصاد24
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی