قیمت انواع خودروهای شرکت بهمن موتور امروز+ جدول
کد خبر : 1722248
قیمت انواع خودروهای گروه خودروسازی بهمن موتور را در جدول زیر مشاهده کنید.
|
قیمت خودروهای گروه بهمن
|
نام خودرو
|
قیمت بازار (تومان)
|
قیمت کارخانه (تومان)
|رسپکت
|2,048,000,000
|1,758,000,000
|فیدلیتی الیت (5 نفره)
|2,860,000,000
|2,182,000,000
|فیدلیتی الیت (7 نفره)
|2,900,000,000
|2,242,000,000
|فیدلیتی پرستیژ (5 نفره)
|ناموجود
|توقف فروش
|فیدلیتی پرستیژ (7 نفره)
|3,820,000,000
|2,043,000,000
|دیگنیتی پرایم
|2,470,000,000
|2,292,300,000
|دیگنیتی پرستیژ
|3,120,000,000
|2,043,000,000
|ون اینرودز
|950,000,000
|1,341,000,000
|کاپرا تک کابین B
|1,380,000,000
|1,463,000,000
|کاپرا دو کابین B
|1,620,000,000
|1,592,200,000
|کاپرا U
|ناموجود
|توقف تولید
|کاپرا U اتوماتیک
|2,050,000,000
|1,829,190,000
|پیکاپ G9
|3,270,000,000
|2,598,357,000
|هونگچی H5
|3,920,000,000
|4,182,600,000
|هونگچی E-QM5
|2,100,000,000
|2,137,223,000
|هاوال H6
|3,790,000,000
|2,502,475,000
|بیوایدی سانگ
|5,140,000,000
|4,095,000,000
|اواتار 11
|9,220,000,000
|4,198,000,000
|مزدا3
|4,790,000,000
|3,333,580,000
منبع اقتصاد24انتهای پیام/