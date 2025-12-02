لحظات وحشتناک مرگ دلخراش نوجوان در قفس شیر باغ وحش +فیلم

در ویدیوی وایرال شده دقایق دلهره آور مرگ نوجوانی در برزیل دیده می شود که با بالا رفتن از درختی وارد قفس شیر می شود. این نوجوان نوزده ساله که رویای تبدیل شدن به یک رام کننده شیر را در سر داشته از درختی با ارتفاع بیش از 6 متر بالا می رود و وارد قفس شیر باغ وحش می شود.

بازدیدکنندگان با دیدن این پسر بی دفاع که شیر او را به پشت دیواری می کشاند شوکه می شوند. برای لحظه ای قسمتی از سر او دوباره دیده می شود در حالی که سعی دارد فرار کند پیش از آن که دوباره شیر به طرفش حمله ور شود.

این نوجوان که طبق گزارشات واصله، به بیماری شیزوفرنی مبتلا و زمانی را هم در زندان سپری کرده بود ابتدا تکه تکه و له شد سپس به کام مرگ رفت. این اولین و تنها موردی نیست که یک فرد عادی در باغ وحش این گونه وارد قفس شیر می شود و بهایش را می پردازد.

در باغ وحشی در غنا هم مردی وارد قفس شیر شد و پایانی مشابه را برای خود رقم زد.