لحظات وحشتناک مرگ دلخراش نوجوان در قفس شیر باغ وحش +فیلم

لینک کوتاه کپی شد.

مرگ دلخراش نوجوانی در برزیل پس از ورود غیرقانونی به قفس شیر، بار دیگر خطرات جدی نزدیک شدن به حیوانات وحشی در باغ‌وحش‌ها را یادآور شد.

 

در ویدیوی وایرال شده دقایق دلهره آور مرگ نوجوانی در برزیل دیده می شود که با بالا رفتن از درختی وارد قفس شیر می شود. این نوجوان نوزده ساله که رویای تبدیل شدن به یک رام کننده شیر را در سر داشته از درختی با ارتفاع بیش از 6 متر بالا می رود و وارد قفس شیر باغ وحش می شود.

بازدیدکنندگان با دیدن این پسر بی دفاع که شیر او را به پشت دیواری می کشاند شوکه می شوند. برای لحظه ای قسمتی از سر او دوباره دیده می شود در حالی که سعی دارد فرار کند پیش از آن که دوباره شیر به طرفش حمله ور شود.

این نوجوان که طبق گزارشات واصله، به بیماری شیزوفرنی مبتلا و زمانی را هم در زندان سپری کرده بود ابتدا تکه تکه و له شد سپس به کام مرگ رفت. این اولین و تنها موردی نیست که یک فرد عادی در باغ وحش این گونه وارد قفس شیر می شود و بهایش را می پردازد.

در باغ وحشی در غنا هم مردی وارد قفس شیر شد و پایانی مشابه را برای خود رقم زد.

فردی که تلاش کرده تا از قسمتی که فنس ها پاره شده اند وارد قفس شیر شود که چه کاری انجام دهد؟ اگر به دنبال چنین رویاهایی هستیدلطفا این اتفاق را به عنوان یک هشدار جدی در نظر بگیرید خواهش می کنم این را لحاظ کنید که این جا، جای مناسبی نیست.

و مرد دیگری در باغ وحشی در پاکستان تکه تکه شده بود، زمانی که کارکنان باغ وحش وارد قفس شدند تنها چیزی که یافتند لنگه کفش او در دهان حیوان درنده بود.

 

منبع رکنا
انتهای پیام/
