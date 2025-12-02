چه زمانی باید نگران کف پای صاف در کودک شد؟
کف پای صاف در کودکان در اغلب موارد یک روند طبیعی رشد است و به گفته متخصصان، بیش از ۹۰ درصد نوزادان با این وضعیت متولد میشوند و معمولاً تا سنین ۵ تا ۶ سالگی قوس طبیعی پا شکل میگیرد.
دکتر مرتضی دهقان، متخصص ارتوپدی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، در توضیح روند تکامل قوس کف پا در کودکان گفت: مطالعات نشان میدهد بیش از ۹۰ درصد نوزادان با کف پای صاف متولد میشوند و این وضعیت در سالهای ابتدایی زندگی کاملاً طبیعی است.
وی افزود: در نوزادی و اوایل کودکی به دلیل وجود توده چربی در ناحیه قوس داخلی پا، قوس طولی قابل مشاهده نیست؛ اما با رشد کودک و پس از آغاز راه رفتن، این بافت چربی کاهش یافته و ساختارهای عضلانی، رباطی و استخوانی پا بهتدریج قوس طبیعی را ایجاد میکنند. معمولاً انتظار داریم تا سن ۵ تا ۶ سالگی قوس کف پا به طور کامل شکل بگیرد.
دو نوع اصلی کف پای صاف
دهقان در تشریح انواع این عارضه گفت: کف پای صاف انعطافپذیر شایعترین نوع بوده و معمولاً بدون علامت است. در این حالت قوس کف پا در برخی وضعیتها مانند ایستادن روی پنجه یا خم کردن شست پا دوباره ظاهر میشود.
وی افزود: کف پای صاف غیرقابل انعطاف کمتر دیده میشود اما اهمیت بالینی بیشتری دارد، زیرا قوس پا در هیچ وضعیتی تشکیل نمیشود.
علائم و پیامدها
به گفته این متخصص ارتوپدی دانشگاه شهرکرد، بیشتر کودکان دارای کف پای صاف هیچگونه مشکل عملکردی یا درد ندارند و معمولاً نیازی به درمان فعال وجود ندارد. با این حال، برخی کودکان و نوجوانان ممکن است دچار درد کف پا یا پاشنه، خستگی زودرس هنگام فعالیت یا ساییدگی غیرطبیعی کفش شوند.
دهقان تأکید کرد: در این موارد اصلاح سبک راه رفتن، استراحت نسبی، کفش ورزشی مناسب و استفاده از کفیهای استاندارد میتواند به کاهش علائم کمک کند.
زمان مراجعه به پزشک
بنابر اعلام وزارت بهداشت، این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد توصیه کرد: اگر پس از سن ۵ تا ۶ سالگی قوس کف پا شکل نگرفت یا علائمی مانند درد مداوم، سفتی مفاصل، تفاوت آشکار بین دو پا، عدم ایجاد قوس حتی هنگام نشستن یا ایستادن روی پنجه و بدشکلیهای رو به پیشرفت مشاهده شد، مراجعه به متخصص ارتوپدی ضروری است.
او در پایان تأکید کرد: بیشتر موارد کف پای صاف در کودکان فیزیولوژیک و بیخطر است، اما تشخیص بهموقع موارد غیرطبیعی، نقش مهمی در پیشگیری از مشکلات آینده دارد.