چه زمانی باید نگران کف پای صاف در کودک شد؟

دکتر مرتضی دهقان، متخصص ارتوپدی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، در توضیح روند تکامل قوس کف پا در کودکان گفت: مطالعات نشان می‌دهد بیش از ۹۰ درصد نوزادان با کف پای صاف متولد می‌شوند و این وضعیت در سال‌های ابتدایی زندگی کاملاً طبیعی است.

وی افزود: در نوزادی و اوایل کودکی به دلیل وجود توده چربی در ناحیه قوس داخلی پا، قوس طولی قابل مشاهده نیست؛ اما با رشد کودک و پس از آغاز راه رفتن، این بافت چربی کاهش یافته و ساختارهای عضلانی، رباطی و استخوانی پا به‌تدریج قوس طبیعی را ایجاد می‌کنند. معمولاً انتظار داریم تا سن ۵ تا ۶ سالگی قوس کف پا به طور کامل شکل بگیرد. دو نوع اصلی کف پای صاف دهقان در تشریح انواع این عارضه گفت: کف پای صاف انعطاف‌پذیر شایع‌ترین نوع بوده و معمولاً بدون علامت است. در این حالت قوس کف پا در برخی وضعیت‌ها مانند ایستادن روی پنجه یا خم کردن شست پا دوباره ظاهر می‌شود.

وی افزود: کف پای صاف غیرقابل انعطاف کمتر دیده می‌شود اما اهمیت بالینی بیشتری دارد، زیرا قوس پا در هیچ وضعیتی تشکیل نمی‌شود.

علائم و پیامدها

به گفته این متخصص ارتوپدی دانشگاه شهرکرد، بیشتر کودکان دارای کف پای صاف هیچ‌گونه مشکل عملکردی یا درد ندارند و معمولاً نیازی به درمان فعال وجود ندارد. با این حال، برخی کودکان و نوجوانان ممکن است دچار درد کف پا یا پاشنه، خستگی زودرس هنگام فعالیت یا ساییدگی غیرطبیعی کفش شوند.

دهقان تأکید کرد: در این موارد اصلاح سبک راه رفتن، استراحت نسبی، کفش ورزشی مناسب و استفاده از کفی‌های استاندارد می‌تواند به کاهش علائم کمک کند.

زمان مراجعه به پزشک

بنابر اعلام وزارت بهداشت، این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد توصیه کرد: اگر پس از سن ۵ تا ۶ سالگی قوس کف پا شکل نگرفت یا علائمی مانند درد مداوم، سفتی مفاصل، تفاوت آشکار بین دو پا، عدم ایجاد قوس حتی هنگام نشستن یا ایستادن روی پنجه و بدشکلی‌های رو به پیشرفت مشاهده شد، مراجعه به متخصص ارتوپدی ضروری است.

او در پایان تأکید کرد: بیشتر موارد کف پای صاف در کودکان فیزیولوژیک و بی‌خطر است، اما تشخیص به‌موقع موارد غیرطبیعی، نقش مهمی در پیشگیری از مشکلات آینده دارد.

منبع ایسنا

