چه زمانی باید نگران کف پای صاف در کودک شد؟

کف پای صاف در کودکان در اغلب موارد یک روند طبیعی رشد است و به گفته متخصصان، بیش از ۹۰ درصد نوزادان با این وضعیت متولد می‌شوند و معمولاً تا سنین ۵ تا ۶ سالگی قوس طبیعی پا شکل می‌گیرد.

دکتر مرتضی دهقان، متخصص ارتوپدی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، در توضیح روند تکامل قوس کف پا در کودکان گفت: مطالعات نشان می‌دهد بیش از ۹۰ درصد نوزادان با کف پای صاف متولد می‌شوند و این وضعیت در سال‌های ابتدایی زندگی کاملاً طبیعی است.

وی افزود: در نوزادی و اوایل کودکی به دلیل وجود توده چربی در ناحیه قوس داخلی پا، قوس طولی قابل مشاهده نیست؛ اما با رشد کودک و پس از آغاز راه رفتن، این بافت چربی کاهش یافته و ساختارهای عضلانی، رباطی و استخوانی پا به‌تدریج قوس طبیعی را ایجاد می‌کنند. معمولاً انتظار داریم تا سن ۵ تا ۶ سالگی قوس کف پا به طور کامل شکل بگیرد.

دو نوع اصلی کف پای صاف

دهقان در تشریح انواع این عارضه گفت: کف پای صاف انعطاف‌پذیر شایع‌ترین نوع بوده و معمولاً بدون علامت است. در این حالت قوس کف پا در برخی وضعیت‌ها مانند ایستادن روی پنجه یا خم کردن شست پا دوباره ظاهر می‌شود.

وی افزود: کف پای صاف غیرقابل انعطاف کمتر دیده می‌شود اما اهمیت بالینی بیشتری دارد، زیرا قوس پا در هیچ وضعیتی تشکیل نمی‌شود.

چه زمانی باید نگران کف پای صاف در کودک شد؟

علائم و پیامدها

به گفته این متخصص ارتوپدی دانشگاه شهرکرد، بیشتر کودکان دارای کف پای صاف هیچ‌گونه مشکل عملکردی یا درد ندارند و معمولاً نیازی به درمان فعال وجود ندارد. با این حال، برخی کودکان و نوجوانان ممکن است دچار درد کف پا یا پاشنه، خستگی زودرس هنگام فعالیت یا ساییدگی غیرطبیعی کفش شوند.

دهقان تأکید کرد: در این موارد اصلاح سبک راه رفتن، استراحت نسبی، کفش ورزشی مناسب و استفاده از کفی‌های استاندارد می‌تواند به کاهش علائم کمک کند.

زمان مراجعه به پزشک

بنابر اعلام وزارت بهداشت، این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد توصیه کرد: اگر پس از سن ۵ تا ۶ سالگی قوس کف پا شکل نگرفت یا علائمی مانند درد مداوم، سفتی مفاصل، تفاوت آشکار بین دو پا، عدم ایجاد قوس حتی هنگام نشستن یا ایستادن روی پنجه و بدشکلی‌های رو به پیشرفت مشاهده شد، مراجعه به متخصص ارتوپدی ضروری است.

او در پایان تأکید کرد: بیشتر موارد کف پای صاف در کودکان فیزیولوژیک و بی‌خطر است، اما تشخیص به‌موقع موارد غیرطبیعی، نقش مهمی در پیشگیری از مشکلات آینده دارد.

 

