آیا مصرف قرص آهن باعث چاقی می‌شود؟

دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت در پاسخ به یکی از باورهای رایج درباره تأثیر مصرف قرص آهن بر افزایش وزن، توضیحات علمی ارائه کرد.

کمبود آهن اغلب با چاقی و استئاتوز کبدی همراه است. کمبود آهن می‌تواند باعث افزایش وزن شود، زیرا آهن همراه با ید، تیروزین، سلنیوم و روی برای تبدیل هورمون‌های تیروئید به یکدیگر ضرورت دارد. دریافت ناکافی هر یک از این ریزمغذی‌ها، تولید هورمون‌های تیروئیدی را مختل کرده و کاهش می‌دهد و در نتیجه علائم کم‌کاری تیروئید از جمله افزایش وزن ظاهر می‌شود.

این گزارش می‌افزاید: کمبود آهن به‌طور جدی با عملکرد طبیعی تیروئید تداخل دارد و می‌تواند منجر به بروز علائمی مانند خستگی، عدم تحمل ورزش و سبکی سر شود که کاهش توانایی فرد برای فعالیت جسمانی را به دنبال داشته و روند افزایش وزن را تسهیل می‌کند.

همچنین بر اساس مطالعات علمی، آهن در تنظیم مسیرهای میتوکندریایی سلول و متابولیسم انرژی نقش دارد و سوخت‌وساز در کبد و عضله اسکلتی را افزایش می‌دهد. یافته‌ها نشان می‌دهد مصرف مکمل آهن می‌تواند به بهبود و کاهش شاخص‌های آنتروپومتریک مانند دور شکم، وزن بدن و شاخص توده بدنی کمک کند.

دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت در ادامه تاکید می‌کند: اگر فردی پس از مصرف قرص آهن متوجه افزایش وزن شده است، لازم است رژیم غذایی خود را بررسی کرده و فعالیت بدنی را افزایش دهد. همچنین توصیه می‌شود با پزشک درباره احتمال وجود مشکلات زمینه‌ای مؤثر بر افزایش وزن مشورت شود.

 

