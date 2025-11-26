۲۶ نوامبر روز مبارزه با اضافهوزن افراطی است
۲۶ نوامبر به عنوان «روز جهانی مبارزه با چاقی» شناخته میشود؛ روزی برای آگاهیرسانی درباره خطرات اضافهوزن افراطی و اهمیت سبک زندگی سالم. این روز فرصتی است تا جوامع جهانی درباره پیامدهای چاقی و راههای پیشگیری از آن گفتوگو کنند.
تاریخچه و نامگذاری
روز جهانی مبارزه با چاقی نخستین بار در هند و سپس در دیگر کشورها مطرح شد.
از دهه ۱۹۸۰، نرخ چاقی در جهان به طور چشمگیری افزایش یافته و به یک چالش جدی سلامت عمومی تبدیل شده است.
سازمان جهانی بهداشت (WHO) چاقی را به عنوان «انباشته غیرطبیعی یا بیش از حد چربی که خطری برای سلامتی ایجاد میکند» تعریف کرده است.
اهمیت اجتماعی و جهانی
چاقی نه تنها بر سلامت فردی، بلکه بر اقتصاد و نظام سلامت کشورها فشار وارد میکند.
ایران با نرخ حدود ۲۵.۸ درصد جمعیت چاق در رتبه ۴۴ جهان قرار دارد.
کشور نائورو بالاترین نرخ چاقی و بنگلادش پایینترین نرخ را دارد.
پیامدهای چاقی
افزایش خطر ابتلا به دیابت نوع ۲، فشار خون بالا، بیماریهای قلبی، آرتروز و برخی سرطانها.
تأثیرات روانی شامل کاهش اعتماد به نفس و افزایش احتمال افسردگی.
کاهش کیفیت زندگی و افزایش هزینههای درمانی.
راهکارهای پیشگیری و مبارزه
تغذیه سالم: کاهش مصرف غذاهای پرچرب و پرقند، افزایش مصرف سبزیجات و میوهها.
فعالیت بدنی منظم: حداقل ۳۰ دقیقه ورزش روزانه.
آگاهیرسانی اجتماعی: برگزاری کمپینها و برنامههای آموزشی در مدارس و رسانهها.
حمایت دولتی: سیاستهای سلامت عمومی برای کنترل تبلیغات غذاهای ناسالم و تشویق به سبک زندگی فعال.