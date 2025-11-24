قیمت درهم امارات امروز دوشنبه ۳ آذر ۱۴۰۴ + جدول
قیمت درهم امارات در بازار آزاد امروز را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. علاوه بر نرخ کنونی، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایینترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.
|
بروزرسانی:دوشنبه ۳ آذر
|
عنوان
|
قیمت (ریال)
|
نرخ فعلی (ریال)
|
309,710
|
بالاترین قیمت روز
|
309,890
|
پایین ترین قیمت روز
|
306,520
|
بیشترین مقدار نوسان روز
|
420
|
درصد بیشترین نوسان روز
|
%0.15
|
نرخ بازگشایی بازار
|
307,030
|
زمان ثبت آخرین نرخ
|۳ آذر
|
نرخ روز گذشته
|
307,430
|
درصد تغییر نسبت به روز گذشته
|
%0.74
|
میزان تغییر نسبت به روز گذشته
|
2.280