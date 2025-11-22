۷ دانه خوراکی که نباید نادیده گرفت
دانههای خوراکی سرشار از فیبر، پروتئین، چربیهای سالم و ویتامینها هستند؛ اما هرکدام ارزش غذایی متفاوتی دارند. پژوهشها نشان میدهد دانه آفتابگردان بالاترین پروتئین و چربی را دارد، تخم کدو منبع عالی پتاسیم و رطوبت است و دانه هندوانه کلسیم بیشتری دارد. چیا و کتان سرشار از ALA و فیبر بوده و برای سلامت قلب مفیدند. شاهدانه غنی از پروتئین و مواد معدنی است و دانه کنجد و خشخاش نیز ترکیبی از ریزمغذیهای مهم ارائه میدهند. متخصصان توصیه میکنند دانهها را تازه مصرف یا در یخچال نگهداری کنید تا کیفیت غذایی آنها حفظ شود.