۲۱ نوامبر روز جهانی شیلات است

تاریخچه و فلسفه روز جهانی شیلات

تاریخ برگزاری: ۲۱ نوامبر هر سال.

هدف اصلی: تأکید بر ضرورت مدیریت پایدار منابع دریایی و آبزیان، مقابله با صید بی‌رویه و غیرقانونی، و بهبود شرایط کاری صیادان.

ریشه‌ها: این روز نخستین بار توسط گروه‌های صیادی و سازمان‌های بین‌المللی برای جلب توجه به مشکلات جهانی شیلات معرفی شد.

اهمیت جهانی شیلات

تأمین غذا: بیش از ۳.۵ میلیارد نفر در جهان غذای اصلی خود را از منابع دریایی دریافت می‌کنند.

اشتغال: حدود ۶۰ میلیون نفر به طور مستقیم در صنعت شیلات و آبزی‌پروری مشغول هستند.

اقتصاد آبی (Blue Economy): شیلات بخش مهمی از اقتصاد آبی جهانی است و در بسیاری از کشورها، به ویژه در آسیا و آفریقا، ستون معیشت جوامع ساحلی محسوب می‌شود.

چالش‌ها و بحران‌ها

صید بی‌رویه و غیرقانونی: بسیاری از ذخایر ماهی در جهان به شدت تحت فشار قرار دارند و کاهش ذخایر تهدیدی جدی برای آینده است.

تغییرات اقلیمی: افزایش دمای آب و اسیدی شدن اقیانوس‌ها زیستگاه‌های دریایی را در معرض خطر قرار داده است.

شرایط کاری صیادان: بسیاری از جوامع صیادی کوچک با مشکلات اقتصادی، اجتماعی و حقوقی مواجه‌اند.

نمونه‌ای از جشن‌ها در سال ۲۰۲۵

در هند، روز جهانی شیلات با شعار «تحول آبی هند: تقویت ارزش افزوده در صادرات محصولات دریایی» برگزار شد.

این کشور به عنوان دومین تولیدکننده بزرگ ماهی در جهان، بیش از ۳۰ میلیون نفر را در این بخش مشغول کرده است.

برنامه‌ها شامل انتشار چارچوب ملی ردیابی دیجیتال در شیلات و آبزی‌پروری برای ارتقای شفافیت و پایداری بود.

