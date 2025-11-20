خبرگزاری کار ایران
هوش مصنوعی زنان را تهدید می‌کند

نتایج تحقیق جدید نشان می‌دهد، زنان با خطر نامتناسب از دست دادن شغل نسبت به مردان به دلیل پیشرفت هوش مصنوعی مواجه هستند و ۲۰ درصد کمتر از مردان احتمال دارد که با ابزارهای هوش مصنوعی مولد درگیر شوند.

روزنامه ایندیپندنت نوشت، طبق نتایج این تحقیق، احتمال دارد زنان دو برابر بیشتر در معرض خطر ناشی از هوش مصنوعی قرار بگیرند و در معرض خطر «جا ماندن» در پیشرفت‌های فناوری قرار دارند.

یافته‌ها نشان داد مشاغلی که به عنوان نقش‌های تحت سلطه زنان تعریف می‌شوند، مانند مدیریت، حسابداری، صندوقداری و کارمندی، در نتیجه اتوماسیون بیشتر، در معرض خطر هستند.

زنان همچنین ۲۰ درصد کمتر از مردان با ابزارهای هوش مصنوعی مولد درگیر می‌شوند و این مورد موجب می‌شود که آنان کمتر در نقش‌های وابسته به هوش مصنوعی فعالیت کنند.

طبق گزارش شکاف جنسیتی هوش مصنوعی که به تازگی شرکت مشاوره «کریدرا» (Credera) انجام داده است، فقط ۲۲ درصد از افراد در مجموعه استعدادهای جهانی هوش مصنوعی، زن هستند.

شرکت اجتماعی کمک‌کننده زنان در ورود به عرصه فناوری «سوپرمامز» (Supermums) هشدار می‌دهد که این یافته‌ها نشان‌دهنده «خطر واقعی عقب ماندن زنان» با پیشرفت فناوری است.

هدر بلک، بنیان‌گذار «سوپرمامز» گفت: به‌طور اساسی زنان و به ویژه مادران، کسانی خواهند بود که هزینه ظهور هوش مصنوعی را می‌پردازند.

طبق گزارش خبرگزاری آناتولی، بلک می‌گوید هوش مصنوعی آمده است که بماند، چه به‌طور شخصی از آن استفاده کنیم و چه نکنیم؛ بنابراین یادگیری نحوه کار آن و چگونگی استفاده حداکثری از آن، کلیدی است.

منبع سایت دیده‌بان ایران
