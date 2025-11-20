۲۰ نوامبر روز جهانی کودکان است

پیشینه و نامگذاری

سال ۱۹۵۴: سازمان ملل متحد پیشنهاد کرد هر کشور یک روز را به نام کودک جشن بگیرد.

۲۰ نوامبر ۱۹۵۹: مجمع عمومی سازمان ملل اعلامیه حقوق کودک را تصویب کرد.

۲۰ نوامبر ۱۹۸۹: در همین روز کنوانسیون حقوق کودک به تصویب رسید؛ سندی که امروز تقریباً همه کشورهای جهان به آن پیوسته‌اند.

اهمیت روز جهانی کودک

کودکان آسیب‌پذیرترین گروه اجتماعی هستند و نیازمند حمایت ویژه‌اند.

این روز فرصتی است برای تأکید بر حق آموزش، سلامت، امنیت، و رشد آزادانه کودکان.

یادآور مسئولیت دولت‌ها، خانواده‌ها و جامعه جهانی در برابر آینده کودکان است.

حقوق بنیادین کودکان

بر اساس کنوانسیون حقوق کودک، هر کودک حق دارد:

زندگی و رشد سالم

آموزش رایگان و با کیفیت

حمایت در برابر خشونت، سوءاستفاده و تبعیض

بیان آزادانه عقاید و مشارکت در جامعه

جایگاه در ایران و جهان

در ایران، ۱۶ مهرماه به عنوان روز کودک جشن گرفته می‌شود، اما جامعه جهانی ۲۰ نوامبر را به رسمیت می‌شناسد.

بسیاری از کشورها مراسم، کمپین‌های آگاهی‌سازی و برنامه‌های آموزشی برای کودکان برگزار می‌کنند.

این روز بهانه‌ای است برای بازاندیشی در سیاست‌های آموزشی، اجتماعی و فرهنگی مرتبط با کودکان.

