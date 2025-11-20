۲۰ نوامبر روز جهانی کودکان است
۲۰ نوامبر روز جهانی کودک است؛ روزی که سازمان ملل متحد آن را برای یادآوری حقوق بنیادین کودکان و اهمیت حمایت از آنان نامگذاری کرده است. این تاریخ با تصویب دو سند مهم در تاریخ بشر گره خورده: اعلامیه حقوق کودک (۱۹۵۹) و کنوانسیون حقوق کودک (۱۹۸۹).
پیشینه و نامگذاری
سال ۱۹۵۴: سازمان ملل متحد پیشنهاد کرد هر کشور یک روز را به نام کودک جشن بگیرد.
۲۰ نوامبر ۱۹۵۹: مجمع عمومی سازمان ملل اعلامیه حقوق کودک را تصویب کرد.
۲۰ نوامبر ۱۹۸۹: در همین روز کنوانسیون حقوق کودک به تصویب رسید؛ سندی که امروز تقریباً همه کشورهای جهان به آن پیوستهاند.
اهمیت روز جهانی کودک
کودکان آسیبپذیرترین گروه اجتماعی هستند و نیازمند حمایت ویژهاند.
این روز فرصتی است برای تأکید بر حق آموزش، سلامت، امنیت، و رشد آزادانه کودکان.
یادآور مسئولیت دولتها، خانوادهها و جامعه جهانی در برابر آینده کودکان است.
حقوق بنیادین کودکان
بر اساس کنوانسیون حقوق کودک، هر کودک حق دارد:
زندگی و رشد سالم
آموزش رایگان و با کیفیت
حمایت در برابر خشونت، سوءاستفاده و تبعیض
بیان آزادانه عقاید و مشارکت در جامعه
جایگاه در ایران و جهان
در ایران، ۱۶ مهرماه به عنوان روز کودک جشن گرفته میشود، اما جامعه جهانی ۲۰ نوامبر را به رسمیت میشناسد.
بسیاری از کشورها مراسم، کمپینهای آگاهیسازی و برنامههای آموزشی برای کودکان برگزار میکنند.
این روز بهانهای است برای بازاندیشی در سیاستهای آموزشی، اجتماعی و فرهنگی مرتبط با کودکان.