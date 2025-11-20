خبرگزاری کار ایران
۲۰ نوامبر روز جهانی کودکان است

۲۰ نوامبر روز جهانی کودک است؛ روزی که سازمان ملل متحد آن را برای یادآوری حقوق بنیادین کودکان و اهمیت حمایت از آنان نامگذاری کرده است. این تاریخ با تصویب دو سند مهم در تاریخ بشر گره خورده: اعلامیه حقوق کودک (۱۹۵۹) و کنوانسیون حقوق کودک (۱۹۸۹).

پیشینه و نامگذاری

سال ۱۹۵۴: سازمان ملل متحد پیشنهاد کرد هر کشور یک روز را به نام کودک جشن بگیرد.  

۲۰ نوامبر ۱۹۵۹: مجمع عمومی سازمان ملل اعلامیه حقوق کودک را تصویب کرد.  

۲۰ نوامبر ۱۹۸۹: در همین روز کنوانسیون حقوق کودک به تصویب رسید؛ سندی که امروز تقریباً همه کشورهای جهان به آن پیوسته‌اند. 

اهمیت روز جهانی کودک

کودکان آسیب‌پذیرترین گروه اجتماعی هستند و نیازمند حمایت ویژه‌اند.  

این روز فرصتی است برای تأکید بر حق آموزش، سلامت، امنیت، و رشد آزادانه کودکان.  

یادآور مسئولیت دولت‌ها، خانواده‌ها و جامعه جهانی در برابر آینده کودکان است. 

حقوق بنیادین کودکان

بر اساس کنوانسیون حقوق کودک، هر کودک حق دارد:  

زندگی و رشد سالم  

آموزش رایگان و با کیفیت  

حمایت در برابر خشونت، سوءاستفاده و تبعیض  

بیان آزادانه عقاید و مشارکت در جامعه 

جایگاه در ایران و جهان

در ایران، ۱۶ مهرماه به عنوان روز کودک جشن گرفته می‌شود، اما جامعه جهانی ۲۰ نوامبر را به رسمیت می‌شناسد.  

بسیاری از کشورها مراسم، کمپین‌های آگاهی‌سازی و برنامه‌های آموزشی برای کودکان برگزار می‌کنند.  

این روز بهانه‌ای است برای بازاندیشی در سیاست‌های آموزشی، اجتماعی و فرهنگی مرتبط با کودکان.

