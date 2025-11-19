گزارش کامل همایش وفاق ملی و سرمایه گذاری برای تولید در کهگیلویه و بویراحمد
همایش «وفاق ملی و سرمایهگذاری برای تولید با حضور جمعی از مسئولان، نمایندگان مردم، فعالان اقتصادی و کارآفرینان در یاسوج برگزار شد. سخنرانان این برنامه با اشاره به ظرفیتهای گسترده استان، بر ضرورت تغییر رویکردها در حوزه سرمایهگذاری و حرکت بهسمت تولید و اشتغال پایدار تأکید کردند.
به گزارش عصرزاگرس به نقل از روابط عمومی اداره کل تعاون،کار.رفاه اجتماعی، در این نشست دکتر ابراهیم مهرجو مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، با قدردانی از حضور مسئولان و فعالان اقتصادی گفت:
سیاستهای دولت در حمایت از تولید، اشتغالزایی و تسهیل سرمایهگذاری با جدیت دنبال میشود و آثار آن بهتدریج در اقتصاد کشور قابل مشاهده است.
وی افزود: همراهی دولت و مجلس بسیاری از موانع قانونی و اداری را برطرف کرده و فضای مناسبتری برای ورود سرمایهگذاران فراهم شده است. اکنون فرصت ارزشمندی پیشروی استانها قرار دارد تا ظرفیتهای خود را شکوفا کنند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ضمن خیرمقدم به معاون استاندار، سید محمد موحد و دکتر بهرامی و همه کسانی که در این همایش شرکت داشتند اعلام کرد که دکتر تاجگردون به دلیل حضور در جلسهای دیگر امکان همراهی نداشت و نشست مشابهی با حضور ایشان در گچساران برگزار خواهد شد.
مهرجو سرمایهگذاری را اعتماد و آیندهسازی برای جوانان دانست و تأکید کرد: با هدایت درست سرمایهها استان میتواند به یکی از قطبهای مهم تولید کشور تبدیل شود.
او ایجاد مسیر امن برای سرمایهگذاری، هدایت سرمایه به بخشهای مولد، حمایت واقعی از تولید و تخصیص هدفمند منابع را از الزامات توسعه اشتغال پایدار عنوان کرد.
حجت الاسلام موحد: هدف ما ایجاد اشتغال واقعی و ملموس برای مردم است
حجتالاسلام والمسلمین سید محمد موحد نماینده مردم کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده نیز در این همایش گفت: عنوان و هدف برنامه کاملاً هماهنگ با نیازهای استان است. باید بهصورت دقیق مشخص شود که سرمایهگذاری تاکنون چه تحرکی در تولید ایجاد کرده و خروجی آن چند شغل بوده است.
وی با اشاره به لزوم تسهیل مسیر سرمایهگذاری افزود: فاصله ما با کشورهای توسعهیافته در شیوه برخورد با سرمایهگذاران زیاد است. باید بروکراسیهای پیچیده را حذف و زیرساختها را برای سرمایهگذاران فراهم کنیم.
موحد عدم بهرهبرداری از کارخانه سیمان سپو را یک «عقبماندگی جدی در حوزه اشتغال» عنوان کرد.
بهرامی: پاسخگویی سریع به سرمایهگذاران کلید رشد تولید در استان است
دکتر بهرامی نماینده مردم بویراحمد، دنا و مارگون نیز با تأکید بر ضرورت خروجی عملی همایش گفت: برگزاری همایش بدون نتیجه ارزشی ندارد؛ باید مردم رضایت و آثار ملموس آن را مشاهده کنند.
وی به روند پیگیری طرحهای سرمایهگذاری از جمله پروژه کوه دنا اشاره کرد و افزود: همه اقدامات قانونی انجام شده و پیگیریها با جدیت ادامه دارد. این تحولات در آستانه سفر رئیسجمهور اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
به گفته او بسیاری از شاخصهای توسعه استان مطلوب نیست اما با مدیریت کارآمد و تصمیمهای دقیق میتوان استان را به جایگاه واقعی خود رساند.
قبادی: اتاق بازرگانی آماده حمایت از سرمایهگذاران و کارآفرینان است
در ادامه برنامه قبادی رئیس اتاق بازرگانی با تأکید بر ظرفیتهای غنی استان گفت: استان از مزیتهای ارزشمند طبیعی و گردشگری برخوردار است اما همچنان از اشتغال مطلوب فاصله داریم.
وی کمبود تمرکز در سرمایهگذاری هوشمند، ورود غیرکارشناسی به فعالیتهای اقتصادی و نبود صنایع تبدیلی را از مهمترین چالشها دانست و افزود: خامفروشی ناشی از نداشتن صنایع فرآوری است و بدون تغییر این روند جهش اقتصادی رخ نخواهد داد.
قبادی همچنین با اشاره به فرصتهای مغفولمانده گردشگری اظهار کرد:در بسیاری از استانها هزینه ورودی مناطق گردشگری دریافت میشود اما این منبع درآمدی در استان ما بلااستفاده مانده است.
وی از آموزشهای رایگان و حمایت اتاق بازرگانی از تورهای گردشگری بهعنوان برنامههای توسعهمحور یاد کرد.
پایانبخش همایش: گفتوگو با کارآفرینان و تجلیل از برگزیدگان
در بخش پایانی نشست پرسش و پاسخ میان مسئولان و سرمایهگذاران برگزار شد و مشکلات و پیشنهادهای آنان بررسی گردید.
همچنین از سه تعاونی برتر استانی و ملی با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد و ۳۶ کارآفرین برتر نیز مورد قدردانی قرار گرفتند.