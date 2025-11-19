گزارش کامل همایش وفاق ملی و سرمایه گذاری برای تولید در کهگیلویه و بویراحمد

وی افزود: همراهی دولت و مجلس بسیاری از موانع قانونی و اداری را برطرف کرده و فضای مناسب‌تری برای ورود سرمایه‌گذاران فراهم شده است. اکنون فرصت ارزشمندی پیش‌روی استان‌ها قرار دارد تا ظرفیت‌های خود را شکوفا کنند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ضمن خیرمقدم به معاون استاندار، سید محمد موحد و دکتر بهرامی و همه کسانی که در این همایش شرکت داشتند اعلام کرد که دکتر تاجگردون به دلیل حضور در جلسه‌ای دیگر امکان همراهی نداشت و نشست مشابهی با حضور ایشان در گچساران برگزار خواهد شد.

مهرجو سرمایه‌گذاری را اعتماد و آینده‌سازی برای جوانان دانست و تأکید کرد: با هدایت درست سرمایه‌ها استان می‌تواند به یکی از قطب‌های مهم تولید کشور تبدیل شود.

او ایجاد مسیر امن برای سرمایه‌گذاری، هدایت سرمایه به بخش‌های مولد، حمایت واقعی از تولید و تخصیص هدفمند منابع را از الزامات توسعه اشتغال پایدار عنوان کرد.

حجت الاسلام موحد: هدف ما ایجاد اشتغال واقعی و ملموس برای مردم است

حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمد موحد نماینده مردم کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده نیز در این همایش گفت: عنوان و هدف برنامه کاملاً هماهنگ با نیازهای استان است. باید به‌صورت دقیق مشخص شود که سرمایه‌گذاری تاکنون چه تحرکی در تولید ایجاد کرده و خروجی آن چند شغل بوده است.

وی با اشاره به لزوم تسهیل مسیر سرمایه‌گذاری افزود: فاصله ما با کشورهای توسعه‌یافته در شیوه برخورد با سرمایه‌گذاران زیاد است. باید بروکراسی‌های پیچیده را حذف و زیرساخت‌ها را برای سرمایه‌گذاران فراهم کنیم.

موحد عدم بهره‌برداری از کارخانه سیمان سپو را یک «عقب‌ماندگی جدی در حوزه اشتغال» عنوان کرد.

بهرامی: پاسخ‌گویی سریع به سرمایه‌گذاران کلید رشد تولید در استان است

دکتر بهرامی نماینده مردم بویراحمد، دنا و مارگون نیز با تأکید بر ضرورت خروجی عملی همایش گفت: برگزاری همایش بدون نتیجه ارزشی ندارد؛ باید مردم رضایت و آثار ملموس آن را مشاهده کنند.

وی به روند پیگیری طرح‌های سرمایه‌گذاری از جمله پروژه کوه دنا اشاره کرد و افزود: همه اقدامات قانونی انجام شده و پیگیری‌ها با جدیت ادامه دارد. این تحولات در آستانه سفر رئیس‌جمهور اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

به گفته او بسیاری از شاخص‌های توسعه استان مطلوب نیست اما با مدیریت کارآمد و تصمیم‌های دقیق می‌توان استان را به جایگاه واقعی خود رساند.

قبادی: اتاق بازرگانی آماده حمایت از سرمایه‌گذاران و کارآفرینان است

در ادامه برنامه قبادی رئیس اتاق بازرگانی با تأکید بر ظرفیت‌های غنی استان گفت: استان از مزیت‌های ارزشمند طبیعی و گردشگری برخوردار است اما همچنان از اشتغال مطلوب فاصله داریم.

وی کمبود تمرکز در سرمایه‌گذاری هوشمند، ورود غیرکارشناسی به فعالیت‌های اقتصادی و نبود صنایع تبدیلی را از مهم‌ترین چالش‌ها دانست و افزود: خام‌فروشی ناشی از نداشتن صنایع فرآوری است و بدون تغییر این روند جهش اقتصادی رخ نخواهد داد.

قبادی همچنین با اشاره به فرصت‌های مغفول‌مانده گردشگری اظهار کرد:در بسیاری از استان‌ها هزینه ورودی مناطق گردشگری دریافت می‌شود اما این منبع درآمدی در استان ما بلااستفاده مانده است.

وی از آموزش‌های رایگان و حمایت اتاق بازرگانی از تورهای گردشگری به‌عنوان برنامه‌های توسعه‌محور یاد کرد.

پایان‌بخش همایش: گفت‌وگو با کارآفرینان و تجلیل از برگزیدگان

در بخش پایانی نشست پرسش و پاسخ میان مسئولان و سرمایه‌گذاران برگزار شد و مشکلات و پیشنهادهای آنان بررسی گردید.

همچنین از سه تعاونی برتر استانی و ملی با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد و ۳۶ کارآفرین برتر نیز مورد قدردانی قرار گرفتند.