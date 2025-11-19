بازار مواد غذایی برای ورزشکاران پر از مکمل‌های غذایی، از جمله «وی»، پروتئین شیر یا اب پنیر است که به طور گسترده در بدنسازی برای افزایش حجم عضلات استفاده می‌شود. با این حال، تصویر آن همچنان بحث‌برانگیز است. برخی ادعا می‌کنند که به کاهش وزن کمک می‌کند، برخی دیگر می‌گویند که باعث افزایش وزن می‌شود.

همواره راه حل‌های طبیعی‌تری از آمپول‌ها و قرص‌های لاغری‌ برای مردم جوامعی که از چاقی و اضافه وزن رنج می‌برند وجود دارد. چاقی و اضافه وزن هم از جمله پدیده‌هایی هستند که در ایران شیوع دارند و در مجموع چیزی در حدود ۶۰ درصد مردم کشورمان هم دارای چاقی و هم اضافه وزن هستند و تنها ۳۶ درصد از مردم کشور وزن منساب و عادی دارند ، به گفته دکتر علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت، ‌ در حال حاضر میزان چاقی در کشور ۲۴.۲ درصد، میزان اضافه وزن ۳۶.۷ درصد و میزان افرادی که کاهش وزن داشته‌اند در سطح کشور ۲.۸ درصد بوده است. همچنین ۳۶ درصد افراد در کشور وزن نرمال دارند. در عین حال در کشور ما ۱۸ درصد نوجوانان، ۳۹ درصد جوانان، ۶۳ درصد میانسالان و ۵۰ درصد زنان باردار یا چاق هستند و یا اضافه وزن دارند.

این وضعیت چاقی و اضافه وزن که می‌تواند منشا بسیاری از بیماری‌ها باشد، بسیاری از مردم کشور ما را ترغیب به کاهش وزن کرده و بسیاری به دنبال آن هستند که ضمن تغییر سبک زندگی، از راه‌های آسان‌تر نظیر تزریق آمپول‌های لاغری اوزمپیک یا مونجارو به لاغری دست پیدا کنند. اما به نظر می‌رسد یکی از کم عوارض‌ترین و تقریبا در دسترس‌ترین مواد برای لاغری پودرهای پروتئین «وی» باشند که بدنسازان برای عضله سازی از آن استفاده می‌کنند. بنابراین پروتئین می‌تواند به عنوان یک راه حل غیر مستقیم لاغری مد نظر قرار گیرد.