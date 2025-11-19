خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

این پروتئین مثل اوزمپیک لاغر می‌کند

این پروتئین مثل اوزمپیک لاغر می‌کند
کد خبر : 1716377
لینک کوتاه کپی شد.

مردم امروزه کمتر به دنبال راه‌های سخت برای کاهش وزن نیستند و به فکر جبران عوارض اضافه وزن و چاقی با آمپول‌های لاغری هستند که می‌توانند عوارضی را در بدن ایجاد کنند، اما مصرف متعادل پروتئین «وی» اگر همراه با ورزش باشد، می‌تواند به طور طبیعی‌تر در کاهش وزن با اثر تقریبا مشابه آمپول‌های لاغری عمل کند.

 بازار مواد غذایی برای ورزشکاران پر از مکمل‌های غذایی، از جمله «وی»، پروتئین شیر یا اب پنیر است که به طور گسترده در بدنسازی برای افزایش حجم عضلات استفاده می‌شود. با این حال، تصویر آن همچنان بحث‌برانگیز است. برخی ادعا می‌کنند که به کاهش وزن کمک می‌کند، برخی دیگر می‌گویند که باعث افزایش وزن می‌شود.

همواره راه حل‌های طبیعی‌تری از آمپول‌ها و قرص‌های لاغری‌ برای مردم جوامعی که از چاقی و اضافه وزن رنج می‌برند وجود دارد. چاقی و اضافه وزن هم از جمله پدیده‌هایی هستند که در ایران شیوع دارند و در مجموع چیزی در حدود ۶۰ درصد مردم کشورمان هم دارای چاقی و هم اضافه وزن هستند و تنها ۳۶ درصد از مردم کشور وزن منساب و عادی دارند ، به گفته دکتر علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت، ‌ در حال حاضر میزان چاقی در کشور ۲۴.۲ درصد، میزان اضافه وزن ۳۶.۷ درصد و میزان افرادی که کاهش وزن داشته‌اند در سطح کشور ۲.۸ درصد بوده است. همچنین ۳۶ درصد افراد در کشور وزن نرمال دارند. در عین حال در کشور ما ۱۸ درصد نوجوانان، ۳۹ درصد جوانان، ۶۳ درصد میانسالان و ۵۰ درصد زنان باردار یا چاق هستند و یا اضافه وزن دارند.

این وضعیت چاقی و اضافه وزن که می‌تواند منشا بسیاری از بیماری‌ها باشد، بسیاری از مردم کشور ما را ترغیب به کاهش وزن کرده و بسیاری به دنبال آن هستند که ضمن تغییر سبک زندگی، از راه‌های آسان‌تر نظیر تزریق آمپول‌های لاغری اوزمپیک یا مونجارو به لاغری دست پیدا کنند. اما به نظر می‌رسد یکی از کم عوارض‌ترین و تقریبا در دسترس‌ترین مواد برای لاغری پودرهای پروتئین «وی» باشند که بدنسازان برای عضله سازی از آن استفاده می‌کنند. بنابراین پروتئین می‌تواند به عنوان یک راه حل غیر مستقیم لاغری مد نظر قرار گیرد.

 این مطلب به ارتباط بین پروتئین «وی» (whey) و کاهش وزن می‌پردازد تا توضیح دهد که چرا این پروتئین می‌تواند در صورت مصرف در شرایط مناسب، کمکی سالم برای کاهش وزن باشد. اگرچه «وی» برای رشد عضلات نیز استفاده می‌شود. این کافی است تا عادات غذایی شما را تغییر دهد و به شما کمک کند به مرور زمان به اهداف کاهش وزن خود برسید.

مهمترین ویژگی‌های «وی»

این پروتئین مثل اوزمپیک لاغر می‌کند

«وی» معجزه‌آسا نیست: اگر به عنوان بخشی از یک رژیم غذایی با کمبود کالری مناسب مصرف شود، می‌تواند به شما در کاهش وزن کمک کند.

سیر کننده است: «وی» سرشار از پروتئین و اسیدهای آمینه ضروری است، حس سیری را تقویت می‌کند و در طول دوره کاهش وزن، توده عضلانی را حفظ می‌کند.

همه «وی»‌ها یکسان نیستند: اثراتی که این پروتیئن به جای می‌گذارد میزان لاکتوز، قند و کالری آن، بسته به اهداف شما، متفاوت است.

لحظه مصرف مهم است: به عنوان میان وعده، به عنوان وعده غذایی تامین کننده انرژی از دست رفته بعد از تمرین، اثربخشی «وی» بسته به نوع استفاده متفاوت است.

مراقب کیفیت، کالری اضافی یا استفاده نامناسب باشید که می‌تواند نتایج را مختل کند.

پروتئین «وی» واقعا لاغر می‌کند؟

مانند سایر محصولات سرشار از پروتئین، پروتئین «وی» می‌تواند منجر به کاهش وزن شود، اما نه به طور مستقیم. پروتئین به طور فزاینده‌ای در رژیم‌های لاغری اهمیت پیدا می‌کند. با این حال، رژیم غذایی بیش از حد غنی از پروتئین می‌تواند برای سلامت مصرف‌کننده مضر باشد.

اما چرا در کشورهایی مانند آمریکا که گوشت به عنوان یکی از منابع سرشار از پروتئین را مصرف، تعداد زیادی از مردم همچنان چاق هستند. مطالعات نشان می‌دهند که چاقی در کشورهای ثروتمند با رژیم غذایی سرشار از گوشت که به طور غیرمستقیم با پروتئین مرتبط است، تا حدودی به این دلیل است که بدون فعالیت بدنی، بدن از این درشت مغذی‌ها نیز برای ایجاد ذخایر چربی استفاده می‌کند.

بدون ورزش، با «وی» لاغر نمی‌شوید

پروتئین‌های موجود در «محدوده بدون قند افزوده» حدود ۳۸۰ کیلوکالری در هر ۱۰۰ گرم فراهم می‌کنند. هر بطری مخلوط کن می‌تواند حاوی حدود ۱۲۰ کیلوکالری باشد. بدون تمرین بدنی، بدن می‌تواند به راحتی این ۱۲۰ کالری را در صورت مصرف بیش از حد انرژی ذخیره کند، بنابراین مصرف پروتئین بدون ورزش یا فعالیت بدنی می‌تواند منجر به چاقی شود.

«وی»، نیزمانند سایر محصولات لاغری با پروتئین بالا، تنها در صورتی به کاهش وزن کمک می‌کند که همراه با تمرینات متناسب با هدف شما مصرف شود.

این محصول همیشه به عنوان مکمل یک رژیم غذایی متعادل و متنوع برای حمایت از کاهش وزن یا کاهش چربی برای عضله‌سازی استفاده می‌شود. تأثیر آن بر کاهش وزن غیرمستقیم است.

 

 

منبع همشهری
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب