چرا منیزیم در شما اثر ندارد؟
منیزیم اغلب به دلیل نقش آن در بهبود خواب، کاهش استرس، تثبیت فشار خون و حمایت از عملکرد عضلات و اعصاب به عنوان یک ماده معدنی معجزه آسا در نظر گرفته میشود. بسیاری از ما روزانه یک مکمل منیزیم مصرف میکنیم و انتظار داریم که به سرعت اثر کند. اما چرا در بسیاری از ما اثر نمیکند؟
اگر مزایای منیزیم هرگز ظاهر نشوند یا به مرور زمان از بین بروند، چه؟ این فقط شما نیستید برای بسیاری، به نظر نمیرسد مکملهای منیزیم کار خود را انجام دهند.
اگر روزانه مکمل منیزیم مصرف میکنید اما هنوز مزایای آن را احساس نمیکنید نه خواب بهتری دارید، نه اعصاب آرامتری و نه عضلاتتان تسکین یافتهاند، تنها نیستید. بسیاری از مردم انتظار اثرات سریع و چشمگیر دارند، اما منیزیم همیشه آنطور که ما امیدواریم خود را نشان نمیدهد. حقیقت این است که عوامل پنهان متعددی وجود دارد که میتوانند مانع اثربخشی آن شوند. این عوامل از نوع منیزیمی که استفاده میکنید تا آنچه میخورید و میزان سلامت روده شما متغیر است. نادیده گرفتن این موارد میتواند به این معنی باشد که مکمل شما به معنای واقعی کلمه، بدون اینکه فایده زیادی داشته باشد، از بدنتان عبور میکند. اما این عوامل پنهان دقیقا چه هستند؟
انتخاب فرم نامناسب منیزیم
همه انواع منیزیم یکسان نیستند. برخی، مانند اکسید منیزیم و سولفات، جذب ضعیفی دارند و اغلب بیشتر شبیه ملین عمل میکنند تا مواد معدنی مغذی. از سوی دیگر، فرمهایی مانند سیترات، گلیسینات، لاکتات، کلرید و آسپارتات بسیار مؤثرتر جذب میشوند و مزایای بسیار بیشتری ارائه میدهند که آنها را برای مکمل روزانه قابل اعتمادتر میکند.
انتخاب درست: فرمهای با جذب بالا را انتخاب کنید. گلیسینات یا ترئونات گزینههای عالی برای سلامتی عمومی و آرامش هستند.
اشتباهات در دوز مصرفی
مصرف خیلی کم منیزیم ممکن است مکملها را بیاثر کند زیرا بدن شما هیچ تغییری را متوجه نمیشود. اکثر بزرگسالان به حدود ۳۲۰ تا ۴۲۰ میلیگرم در روز نیاز دارند، با این حال بسیاری از کپسولها مقدار بسیار کمتری منیزیم ارائه میدهند. به علاوه، تکیه کامل به قرصها و نادیده گرفتن غذاهای غنی از منیزیم میتواند دستاوردهای شما را محدود کند.
شرایط سلامتی مانع جذب
اگر روده شما سالم نباشد، حتی منیزیم با کیفیت بالا هم به خوبی کار نخواهد کرد. بیماریهایی مانند بیماری کرون، سندرم روده تحریکپذیر، بیماری سلیاک، اسهال مزمن یا جراحیهای دستگاه گوارش یا استفاده بیش از حد از آنتیبیوتیکها میتوانند جذب را مختل کنند. علاوه بر این، برخی بیماریها یا داروها میتوانند منجر به از دست دادن بیش از حد منیزیم از طریق کلیهها شوند.
کار درست: ابتدا روی بهبود وضعیت روده خود، از طریق رژیم غذایی، پروبیوتیکها یا مراقبتهای پزشکی تمرکز کنید. هضم سالم برای جذب مناسب ضروری است.
رقابت مواد مغذی و تداخلات دارویی
منیزیم به تنهایی کار نمیکند. با سایر مواد معدنی رقابت میکند و بسیاری از داروها با آن تداخل دارند. مقادیر زیاد روی، کلسیم یا ویتامین D میتواند جذب آن را مسدود کند. طیف گستردهای از داروها از آنتیبیوتیکها گرفته تا داروهای مدر، مهارکنندههای پمپ پروتون، داروهای قلب و تیروئید میتوانند جذب منیزیم را کاهش دهند.
کاری که باید انجام دهید: مصرف منیزیم را چند ساعت با مصرف روی، کلسیم یا داروهای بالقوهای تداخل دارند فاصله دهید. همیشه هنگام ترکیب مکملها و داروها با پزشک خود مشورت کنید.
نادیده گرفتن عوامل استرسزای سبک زندگی
سبک زندگی شما نقش بزرگی در از دست دادن منیزیم دارد. استرس زیاد، کافئین بیش از حد یا مصرف الکل، سیگار کشیدن، کم آبی بدن یا خوردن فیبر زیاد میتواند جذب را مختل کند یا دفع را افزایش دهد. در عین حال، یک رژیم غذایی پر از غذاهای فرآوری شده اغلب نمیتواند منیزیم کافی را فراهم کند.
کار درست: مصرف کافئین و سیگار را کاهش دهید؛ مصرف الکل را متوقف کنید؛ به خوبی آب بنوشید؛ و عادات مدیریت استرس را با انجام ورزش یا ذهن آگاهی در پیش بگیرید. همچنین، سعی کنید غذاهای کامل و غنی از منیزیم بخورید.
انتظارات غیرواقعی
اغلب انتظار اثر فوری از منیزیم داریم، اما منیزیم معمولا بیسروصدا و به تدریج عمل میکند. برخی از مزایا، مانند تسکین گرفتگی عضلات، ممکن است در عرض چند روز ظاهر شوند، اما بهبود در خواب ممکن است هفتهها طول بکشد و تغییرات خلقی یا انرژی ممکن است حتی بیشتر طول بکشد.
آنچه باید انجام دهید: صبور باشید. به اثر بلندمدت منیزیم فکر کنید و انتظار یک راه حل یک شبه چشمگیر را نداشته باشید.
تفاوتهای فردی
عواملی مانند سن، سلامت کلیه، دیابت یا تفاوتهای ژنتیکی، حتی اگر آن را به درستی مصرف کنید میتوانند جذب منیزیم را دشوارتر کنند یا از دست دادن آن را افزایش دهند.
آنچه باید انجام دهید: با یک پزشک برای شخصیسازی دوز خود مشورت کنید. آزمایش سطح منیزیم شما نیز ممکن است به برنامه شما در جذب منیزیم کمک کند.