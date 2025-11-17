واکنش سردار رادان به مصاحبه مجید واشقانی با یکی از اراذل سطح یک

رادان افزود: حضور پلیس در فضای مجازی نیز «لازم و واجب» است، اگر لاتی به خودش اجازه بدهد در فضای مجازی هم عرض‌اندام کند، از نظر ما همان فردی است که در فضای حقیقی هم رفتار مجرمانه دارد و با او برخورد می‌شود.

عده‌ای وظیفه خودشان می‌دانند که هر اقدام پلیس را در فضای مجازی مورد سرزنش قرار دهند؛ اما ما به این سرزنش‌ها توجهی نداریم. وظیفه‌مان در قبال مردم مشخص است و آن را با هیچ چیز عوض نمی‌کنیم. خدمت به مردم را توفیق می‌دانیم و هیچ سرزنشی در مسیر ما خللی ایجاد نخواهد کرد.

