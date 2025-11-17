برای خوابی بهتر، چه بخوریم و از چه بپرهیزیم؟
تغذیه نقش مهمی در کیفیت خواب شبانه دارد. برخی مواد غذایی با کمک به ترشح ملاتونین و آرامسازی مغز و عضلات، خواب را راحتتر میکنند. لبنیات، موز، مغزها، نانهای سبوسدار و دمنوشهایی مثل بابونه از جمله این خوراکیها هستند. همچنین، مصرف غذاهای حاوی منیزیم، کلسیم و تریپتوفان، بدن را برای ورود به خواب عمیق آماده میکند.
در مقابل، خوردن غذاهای چرب، پرادویه یا نوشیدنیهای کافئیندار مثل قهوه و نوشابه باعث اختلال در خواب میشود. شکلات و نوشیدنیهای شیرین نیز میتوانند با ایجاد نوسانات قند خون، بیدار شدنهای شبانه را افزایش دهند.
برای داشتن خواب بهتر، شام را بین ساعت ۷ تا ۸:۳۰ شب بخورید و حداقل ۲ ساعت پیش از خواب، از خوردن پرهیز کنید. همچنین اگر احساس گرسنگی شبانه داشتید، میانوعدههای سبکی مثل شیر گرم، مغزها یا ماست ساده انتخابهای مناسبی هستند. انتخابهای هوشمندانه غذایی، کلید خوابی آرام و صبحی پرانرژی است.