۶ علامت هشداردهنده سلامت مردان

به گفته‌ی دکتر دونالد گرنت، پزشک عمومی و مشاور ارشد کلینیک دارویی The Independent Pharmacy، مردان معمولاً تمایل دارند از مشکلات سلامت خود چشم‌پوشی کنند، اما برخی علائم هرگز نباید نادیده گرفته شوند.

او تأکید می‌کند:«این نشانه‌ها ممکن است خبر از بیماری‌های قلبی، دیابت، یا حتی سرطان بدهند. آبان (نوامبر) که ماه آگاهی از سلامت مردان است، فرصت مناسبی برای بازنگری در وضعیت جسمی خودتان است.»

اختلال نعوظ (Erectile Dysfunction)

بسیاری از مردان این مشکل را صرفاً مسئله‌ای جنسی می‌دانند، اما دکتر گرنت می‌گوید:«اختلال نعوظ می‌تواند اولین نشانه‌ی بیماری قلبی، دیابت یا مشکلات هورمونی باشد.»

چون عملکرد نعوظ ارتباط مستقیمی با جریان خون دارد، هر اختلالی در آن می‌تواند نشانگر آسیب در عروق باشد.

سکوت و شرم در برابر این مشکل خطرناک است. بهتر است با پزشک مشورت کنید. این عارضه قابل درمان است و با رفع علت اصلی، سلامت کلی بدن نیز بهبود می‌یابد.

ریزش موی غیرطبیعی یا ناگهانی

ریزش مو در مردان پدیده‌ای طبیعی است، اما اگر ناگهانی و شدید رخ دهد، باید بررسی شود.

دکتر گرنت هشدار می‌دهد:«ریزش ناگهانی مو می‌تواند نشانه‌ی کمبود ویتامین‌ها، استرس، اختلال تیروئید یا بیماری‌های مزمن باشد.»

در چنین شرایطی باید به پزشک مراجعه کرد تا علت شناسایی و درمان شود؛ اقدام به‌موقع می‌تواند جلوی ریزش بیشتر را بگیرد و حتی رشد مجدد موها را ممکن کند.

خستگی مداوم و بی‌دلیل

همه‌ی ما گاهی خسته‌ایم، اما احساس خستگی مداوم حتی بعد از خواب کافی طبیعی نیست.

دکتر گرنت می‌گوید:«خستگی طولانی‌مدت ممکن است نشانه‌ی اختلال تیروئید، پایین بودن تستوسترون یا مشکلات خواب مانند آپنه باشد.»

اگر این وضعیت بیش از چند هفته ادامه داشت، باید با پزشک مشورت شود. تغذیه مناسب، خواب کافی و مدیریت استرس نیز نقش مهمی در انرژی روزانه دارند.

تغییرات ناگهانی خلق‌وخو

افسردگی یا اضطراب فقط مختص زنان نیست. دکتر گرنت توضیح می‌دهد:«تغییر ناگهانی در خلق، گوشه‌گیری، تحریک‌پذیری یا افت انگیزه می‌تواند نشانه‌ی افسردگی، استرس مزمن یا اختلال عاطفی فصلی (SAD) باشد.»

او تأکید می‌کند که سلامت روانی و جسمی به هم پیوسته‌اند. نادیده‌گرفتن احساسات می‌تواند خواب، میل جنسی و کیفیت زندگی را تحت‌تأثیر قرار دهد.

تغییر در الگوی ادرار

وجود خون در ادرار یا تکرر ادرار، هر دو زنگ خطرند.

به گفته‌ی دکتر گرنت:«این علائم می‌توانند نشانگر عفونت مجاری ادراری، التهاب مثانه یا حتی سرطان پروستات و مثانه باشند.»

مردان بالای ۵۰ سال باید هرگونه تغییر در ادرار را جدی بگیرند. انجام آزمایش ساده می‌تواند تشخیص زودهنگام و درمان مؤثر را ممکن کند.

تغییرات غیرمنتظره در وزن

افزایش یا کاهش ناگهانی وزن بدون تغییر در رژیم غذایی، نشانه‌ی هشداردهنده‌ای است.

دکتر گرنت می‌گوید:«افزایش سریع وزن ممکن است با استرس، بیماری قلبی یا مشکلات کبدی مرتبط باشد، در حالی‌که کاهش بی‌دلیل وزن می‌تواند نشانه‌ی اختلال تیروئید یا مشکلات گوارشی باشد.»

نوسان‌های غیرقابل توضیح وزن همیشه باید بررسی شوند تا از بروز بیماری‌های جدی پیشگیری شود.

آقایان! اگر هر یک از این نشانه‌ها را تجربه می‌کنید، منتظر نمانید. مراجعه به پزشک به‌موقع می‌تواند تفاوت بین درمان ساده و بیماری مزمن را رقم بزند. در سلامت، پیشگیری همیشه آسان‌تر و کم‌هزینه‌تر از درمان است.

منبع سلامت نیوز

