۴ دمنوش ساده برای کمک به کاهش قند خون
نوشیدنی‌ها نقش مهمی در کنترل قند خون دارند، به‌ویژه اگر بدون شکر و افزودنی باشند. در ادامه ۴ دمنوش ساده و طبیعی معرفی می‌کنیم که می‌توانند به عنوان مکملی در سبک زندگی سالم به کنترل قند خون کمک کنند.

چای سبز با آب گوجه: یک لیوان چای سبز دم کنید، با ۱۰۰ میلی‌لیتر آب گوجه‌فرنگی و چند قطره لیموی تازه ترکیب کرده و خنک بنوشید. بهترین زمان مصرف: صبح‌ها.

آب سیب‌زمینی و لیمو: آب یک سیب‌زمینی خام را با آب سرد و چند قطره لیمو و کمی زنجبیل تازه ترکیب کرده و صبح ناشتا بنوشید.

شیر و دارچین: یک فنجان شیر یا شیر بادام را با نیم قاشق چای‌خوری دارچین گرم کرده و میل کنید. زمان مناسب: بعد از غذا یا قبل از خواب.

زرشک و دارچین: یک قاشق زرشک تازه را با یک تکه دارچین بجوشانید و پس از صاف کردن بنوشید. زمان مصرف: قبل یا دو ساعت بعد از غذا

