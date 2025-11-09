منوچهر منتظری، مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان، درباره مسیر فعالیت‌ها و دستاورد‌های شرکت اظهار کرد: این شرکت که از سال ۱۴۰۰ تأسیس شده، در حوزه نانو و فناوری و تولید محصولات مبتنی بر نانو فعالیت دارد و علاوه بر تولید محصولات، در زمینه انتقال دانش فنی با سایر شرکت‌ها نیز همکاری می‌کند.

منتظری درباره اولین پروژه‌های شرکت گفت: استارت کار ما روی پروژه مواد ضدویروس بود که توانستیم به عنوان سومین کشور در دنیا بعد از آمریکا و یک شرکت سوئیسی-انگلیسی به این فناوری دست پیدا کنیم. این تکنولوژی باعث می‌شود سطوح بدون نیاز به الکل یا مواد ضدعفونی‌کننده دیگر، ویروس‌ها را از بین ببرند.

وی افزود: موفق شدیم استاندارد‌های لازم برای تهیه غذا، دارو و تأیید نانو مقیاس را دریافت کنیم.

وی همچنین درباره روند توسعه شرکت گفت: از سال ۱۴۰۲، شرکت ما در پارک علم و فناوری خراسان پذیرش شد و در مرکز رشد فناوری نیشابور مستقر هستیم. در حال حاضر محصولات ضدویروس ما در حوزه‌های مختلفی ارائه می‌شود؛ از تمیزکننده‌های حرفه‌ای مانند تمیزکننده کفش و داشبورد، خوشبوکننده خودرو و بوگیر سیگار گرفته تا پوشش‌های صنعتی و ضدخوردگی و پوشش‌های امنیتی با کاربرد‌های خاص.

منتظری تأکید کرد که تیم تحقیق و توسعه شرکت متشکل از نیرو‌های جوان و تحصیل‌کرده است که هم‌اکنون روی ۱۰ محصول مختلف کار می‌کنند: «هدف ما تولید محصولاتی است که با تکیه بر فناوری نانو، زندگی مصرف‌کننده را راحت‌تر کند.

وی در ادامه گفت: از دوران دانشجویی با برنامه‌های حمایتی ستاد توسعه فناوری نانو آشنا شدم و با کمک آنها توانستم در برنامه استارتاپ پذیرش شوم. با بررسی ایده‌های مختلف، به ایده ضدویروس رسیدیم و در زمان شیوع کرونا توانستیم با حمایت ستاد، محصولی تجاری‌سازی کنیم که به دانش فنی آن دست پیدا کرده بود.

منتظری درباره اهمیت تیم و نیروی انسانی گفت: تیم ما عمدتاً از دهه هفتادی‌ها و هشتادی‌ها تشکیل شده و هم‌اکنون ۹ نفر به صورت مستقیم و ۳۵ نفر غیرمستقیم در شرکت مشغول به کار هستند. برنامه ما توسعه سبد محصولات و بازگرداندن نیرو‌های متخصص مهاجر است تا زمینه‌ای فراهم کنیم که جوانان متخصص بتوانند در ایران بمانند و فعالیت کنند.

وی درباره سختی‌ها و رضایت شخصی از مسیر فعالیت خود اظهار داشت: مسیر راه‌اندازی و توسعه شرکت بسیار سخت است و بدون حمایت خانواده و اساتید امکان‌پذیر نبود. اما لذت و حس رضایت حاصل از دیدن تیم جوان و پویا که هر روز صبح با انگیزه کار می‌کنند، غیرقابل توصیف است.

منتظری همچنین توصیه‌هایی برای دانشجویان و جوانان ارائه کرد: داشتن هدف، انگیزه، اراده و حرکت در مسیر هدف بسیار مهم است. حتی اگر روش‌ها را ندانید، وقتی هدف مشخص باشد مسیر خودبه‌خود هموار می‌شود. صبر نیز کلید موفقیت است؛ هیچ کسی بدون تحمل سختی‌ها به موفقیت نسبی دست پیدا نکرده است.

وی در پایان گفت: امیدوارم جوانان نسل جدید، ارزش خود را بدانند، با صبر آشنا شوند و سختی‌ها را به عنوان فرصت رشد بپذیرند. مطمئنم آینده درخشانی پیش رویشان است.