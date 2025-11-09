چرا مغز ما حرف دوستان را بیچون و چرا باور میکند؟
پژوهش جدید دانشمندان چینی نشان میدهد دوستی و طمع، مانند یک کلید ویژه در مغز عمل و قفل منطق ما را باز میکنند.
بر اساس مطالعهای به سرپرستی پروفسور یینگجی لیو (Yingjie Liu) از دانشگاه علم و فناوری شمال چین، تمایل ما به باور اطلاعات نادرست، علاوه بر محتوای پیام، به هویت فرستنده نیز بستگی دارد.
این پژوهش که در نشریه معتبر علوم اعصاب/ JNeurosci منتشر شده، نشان میدهد اعتماد، پیوندهای عاطفی و وعده پاداشهای احتمالی، نقش کلیدی در پذیرش یا رد دروغ ایفا میکنند.
محققان با اسکن مغز اثبات کردهاند که ما در برابر دروغ دوستان بسیار آسیبپذیرتر از غریبهها هستیم.
مغزهای هماهنگ
پژوهشگران با اسکن مغز ۶۶ شرکتکننده سالم دریافتند
هنگامی که دوستی وعده سود میدهد، سیستم پاداش مغز فعال میشود؛
این فعالسازی، قدرت تشخیص دروغ را کاهش میدهد؛
مغزهای دوستان مانند رادیوهای همفرکانس عمل میکنند.
راهکارهای عملی برای پیشگیری از فریب
در تصمیمهای مهم مالی، حتی به حرف دوستان نیز به صورت مشروط اعتماد کنید؛
هنگام شنیدن وعده سود کلان، دکمه توقف ذهنی را فشار دهید؛
برای تصمیمگیریهای حیاتی، از افراد بیطرف نظر بخواهید.
این پژوهش توضیح میدهد که چرا در موقعیتهای سودآور، مغز ما تمایل دارد حقیقتسنجی را فدای حفظ روابط دوستانه کند.