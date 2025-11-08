۸ نوامبر روز جهانی هدیه است
۸ نوامبر، روز جهانی هدیه است؛ روزی برای ابراز محبت، قدردانی و پیوندهای انسانی، بینیاز از مناسبت یا دلیل خاص.
فلسفه روز جهانی هدیه
روز جهانی هدیه که هر ساله در ۸ نوامبر برگزار میشود، بهانهای شیرین برای هدیه دادن بیدلیل است؛ نه تولد، نه سالگرد، نه مناسبت رسمی. فقط یک روز برای گفتن «به یادت هستم»، «دوستت دارم» یا «از تو ممنونم». این روز یادآور آن است که ارزش هدیه در نیت و احساس پشت آن نهفته است، نه در قیمت یا اندازهاش.
هدیه؛ زبان جهانی محبت
هدیه دادن در فرهنگهای مختلف، نماد عشق، احترام، دوستی یا حتی آشتی است. از «اوُزی» در فرهنگ بختیاری گرفته تا «عیدی» در نوروز ایرانی، هدیهها همیشه حامل پیامهای عاطفی بودهاند. روز جهانی هدیه تلاش میکند این سنت انسانی را فراتر از مناسبتها و مرزها گسترش دهد.
نکات فقهی جالب درباره هدیه
در فقه اسلامی، هدیه (هبه) دارای شرایطی برای صحت است:
هدیه باید قبض شود؛ یعنی گیرنده آن را دریافت کند، نه فقط رضایت دهد.
هدیه باید «عین» باشد؛ نه منفعت یا حق.
هدیه قابل پسگیری است مگر در موارد خاص مانند هدیه به خویشاوندان یا در صورت تغییر مالکیت.
این نکات نشان میدهد که حتی در سنتهای دینی، هدیه دادن دارای جایگاه حقوقی و اخلاقی است.