خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جابجایی دانش‌آموزان یک مدرسه در جهرم با کامیون + فیلم

جابجایی دانش‌آموزان یک مدرسه در جهرم با کامیون + فیلم
کد خبر : 1710608
لینک کوتاه کپی شد.

آموزش و پرورش شهرستان جهرم: اقدام صورت‌گرفته توسط یک آموزشگاه غیردولتی و بدون اخذ مجوز از آموزش و پرورش شهرستان جهرم انجام شده است. وسیله مورد استفاده در این کلیپ، کامیون کانتینردار حمل بار و متعلق به اولیای یکی از دانش‌آموزان مدرسه بوده و صرفاً به عنوان سکوی سیار برای اجرای سرود استفاده شده است. والدین دانش‌آموزان درمحل حاضر بوده‌اند. مسئولان مدرسه به اداره فراخوانده و مراتب اعتراض و تذکر لازم نسبت به این اقدام خلاف قوانین به آنها اعلام شده است. پرونده‌ای تشکیل و برای بررسی و تصمیم‌گیری در خصوص این تخلف به شورای نظارت بر مدارس غیردولتی شهرستان ارجاع شده است.

منبع خبرگزاری صدا و سیما
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ