سایر رسانه‌ها ۱۶ / ۰۸ / ۱۴۰۴ - ۱۰:۰۹:۵۵

جابجایی دانش‌آموزان یک مدرسه در جهرم با کامیون + فیلم

آموزش و پرورش شهرستان جهرم: اقدام صورت‌گرفته توسط یک آموزشگاه غیردولتی و بدون اخذ مجوز از آموزش و پرورش شهرستان جهرم انجام شده است. وسیله مورد استفاده در این کلیپ، کامیون کانتینردار حمل بار و متعلق به اولیای یکی از دانش‌آموزان مدرسه بوده و صرفاً به عنوان سکوی سیار برای اجرای سرود استفاده شده است. والدین دانش‌آموزان درمحل حاضر بوده‌اند. مسئولان مدرسه به اداره فراخوانده و مراتب اعتراض و تذکر لازم نسبت به این اقدام خلاف قوانین به آنها اعلام شده است. پرونده‌ای تشکیل و برای بررسی و تصمیم‌گیری در خصوص این تخلف به شورای نظارت بر مدارس غیردولتی شهرستان ارجاع شده است.