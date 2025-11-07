جابجایی دانشآموزان یک مدرسه در جهرم با کامیون + فیلم
آموزش و پرورش شهرستان جهرم: اقدام صورتگرفته توسط یک آموزشگاه غیردولتی و بدون اخذ مجوز از آموزش و پرورش شهرستان جهرم انجام شده است. وسیله مورد استفاده در این کلیپ، کامیون کانتینردار حمل بار و متعلق به اولیای یکی از دانشآموزان مدرسه بوده و صرفاً به عنوان سکوی سیار برای اجرای سرود استفاده شده است. والدین دانشآموزان درمحل حاضر بودهاند. مسئولان مدرسه به اداره فراخوانده و مراتب اعتراض و تذکر لازم نسبت به این اقدام خلاف قوانین به آنها اعلام شده است. پروندهای تشکیل و برای بررسی و تصمیمگیری در خصوص این تخلف به شورای نظارت بر مدارس غیردولتی شهرستان ارجاع شده است.