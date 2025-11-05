مهدی نقویان رئیس مرکز سیما فیلم درباره همکاری با مهران مدیری و عرضه سریال «شیش ماهه» در شبکه سه بیان کرد: مهران مدیری فرد باهوشی است و این کار هم با خلاقیت هایی ساخته شده است. برای ما این مساله امیدوار کننده است که مدیری گفته «انرژی می گذارد تا حتما یک کار متفاوت بسازد» و اینکه تکلیف شده باشد که این سریال را بسازد اینگونه نیست.

وی اضافه کرد: درباره «مرد سه هزار چهره» هم ما یک سال با او مذاکره داشتیم و حالا ایده و موقعیت هایی برای سریال دارد که اگر اجرایی شود از نظر تولیدی خیلی ویژه است و ممکن است به پروژه های بیگ پروداکشن نزدیک شود.

رئیس مرکز سیما فیلم در پاسخ به اینکه این سریال ها از آثار اخیر مدیری در شبکه نمایش خانگی جلوتر خواهد بود؟ گفت: آنتن اجباری برای رعایت یک سری از استانداردها دارد که فکر می کنم درباره همه هنرمندان اینگونه است که بیشتر خلاقیت آنها را به کار می گیرد.

وی اضافه کرد: به طور کلی، خوش‌بین هستم که وقتی کارگردان یا هنرمندی از فضای بیرون دوباره به تلویزیون بازمی‌گردد، اثرش جدی‌تر و بهتر خواهد بود. درباره آنها که در پلتفرم‌ها شکست خورده‌اند، نمی خواهم صحبت کنم اما حتی کسانی که در پلتفرم خوب کار می کنند برخی بازگشتی به تلویزیون دارند که باز هم نوعی «کام‌بک» است.

رئیس سیمافیلم درباره خلاء حضور چهره های کمتر شناخته شده و ستاره ها در سریال های تلویزیونی نیز بیان کرد: حوزه انتخاب بازیگر بر عهده کارگردان است و ما هیچ محدودیتی برای انتخاب بازیگر از سوی کارگردان یا تهیه‌کننده ایجاد نکرده‌ایم. حتی این مسیر را باز گذاشته ایم که اگر حتی برای حضور بازیگری به بودجه بالاتری نیاز است به پروژه دعوت شود و راه مذاکره باز است و بعد از تایید مالی با آنها قرارداد بسته شود. در نهایت محدودیتی نداریم و بستگی به کارگردان دارد.

نقویان در پایان عنوان کرد: در پروژه های الف فاخر بازیگر معروف زیاد داریم ولی در کارهای روزمره کمتر است و وظیفه ما این است که بیشتر بازیگر معرفی کنیم.

