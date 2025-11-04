خبرگزاری کار ایران
هزینه سبد خوراکی نفری ۴ میلیون تومان شد / سفره ایرانیان به شدت کوچک شد؟ + اینفوگرافیک

برآوردها حاکی از فشار شدید تورم اقلام خوراکی بر سبد تمام اقشار جامعه به ویژه اقشار فرودست است. امری که در اقتصاد تورمی کشور عادی تلقی می‌شود.

یک خانوار ایرانی برای تامین حداقلی از معاش در مهرماه سال جاری به درآمدی نزدیک به 13 میلیون تومان احتیاج داشته است. هزینه‌ای که نسبت به شهریور امسال حدود 6 درصد و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته تقریبا 69 درصد افزایش داشته است. ارقامی که نسبت به تورم اعلامی مرکز آمار بالاتر هستند.

بنابراین به‌طور کلی یک فرد در جهت تامین حداقلی از خوراک برای معیشت خود به رقمی معادل 4 میلیون و 161 هزار تومان احتیاج دارد.

منبع اکوایران
