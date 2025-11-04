خبرگزاری کار ایران
قیمت دلار و یورو امروز سه شنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۴ + جدول

کد خبر : 1709026
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز سه شنبه ۱۳ آبان را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:سه شنبه ۱۳ آبان

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

726,526

دلار (بازار آزاد)

1,079,600

یورو (صرافی بانک ملی)

838,458

یورو (بازار آزاد)

1,244,800

درهم امارات

294,080

پوند انگلیس

1,419,100

لیر ترکیه

25,700

فرانک سوئیس

1,337,100

یوان چین

151,600

ین ژاپن

700,510

وون کره جنوبی

747

دلار کانادا

768,000

دلار استرالیا

705,000

دلار نیوزیلند

615,800

دلار سنگاپور

827,600

روپیه هند

12,180

روپیه پاکستان

3,837

دینار عراق

841

پوند سوریه

97

افغانی

16,250

کرون دانمارک

166,700

کرون سوئد

113,900

کرون نروژ

106,800

ریال عربستان

288,240

ریال قطر

306,400

ریال عمان

2,804,400

دینار کویت

3,521,500

دینار بحرین

2,863,900

رینگیت مالزی

257,300

بات تایلند

33,260

دلار هنگ کنگ

138,900

روبل روسیه

13,380

منات آذربایجان

635,000

درام ارمنستان

2,820

لاری گرجستان

399,000

سوم قرقیزستان

12,350

سامانی تاجیکستان

117,400

منات ترکمنستان

308,300
انتهای پیام/
