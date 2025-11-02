شرکت اسپیس ایکس به زودی ساخت ماهواره‌هایی را برای دولت آمریکا آغاز خواهد کرد که کارکرد نظامی خواهند داشت. این شرکت وظیفه تولید ۶۰۰ ماهواره را بر عهده خواهد داشت که می‌توانند موشک‌ها و هواپیماها را ردیابی کنند و برای استفاده در قالب طرح پیشنهادی گنبد طلایی ترامپ رئیس جمهور آمریکا مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

ترامپ در اردیبهشت ماه گذشته از اجرای طرحی برای ساخت یک سیستم دفاع ضد موشکی خبر داد که حملات موشکی را قبل از رسیدن آنها به هدف شناسایی و رهگیری می‌کند. طرح گنبد طلایی یادآور سامانه گنبد آهنین اسرائیل است، اما پنتاگون هنوز جزئیات دقیقی در مورد این پروژه فاش نکرده است.با توجه به ابعاد کلان این طرح، قرارداد ۲ میلیارد دلاری گزارش شده توسط اسپیس ایکس احتمالا تنها یکی از قراردادهای متعدد مرتبط با گنبد طلایی است.

طبق این گزارش، شرکت‌هایی مانند آندوریل و پالانتیر نیز در این طرح دولت ترامپ که قرار است قبل از پایان دوره ریاست جمهوری وی تکمیل شود، مشارکت خواهند داشت.

پنتاگون فراتر از طرح گنبد طلایی، با ایلان ماسک همکاری نظامی داشته و قصد دارد از شبکه ماهواره‌ای گسترده شرکت اسپیس ایکس برای تحقق اهداف دیگری از جمله ارتباطات نظامی و ردیابی وسایل نقلیه استفاده کند. اسپیس ایکس تا به امروز بیش از ۸۰۰۰ ماهواره برای ارائه خدمات اینترنت ماهواره ای استارلینک خود به فضا پرتاب کرده و این رقم در آینده افزایش خواهد یافت.

منبع انگجت

