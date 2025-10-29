۷ آبان روز کوروش کبیر است

کوروش کبیر؛ پادشاهی فراتر از مرزها

کوروش بزرگ (حدود ۵۷۶ تا ۵۲۹ پیش از میلاد)، بنیان‌گذار امپراتوری هخامنشی، نه تنها در تاریخ ایران بلکه در تاریخ جهان جایگاهی ویژه دارد. او با فتح بابل در ۷ آبان ۵۳۹ پیش از میلاد، منشوری صادر کرد که امروزه به عنوان نخستین سند حقوق بشر شناخته می‌شود: استوانه کوروش.

این روز، به مناسبت ورود کوروش به بابل و آزادی یهودیان اسیر، به‌طور غیررسمی در ایران و میان دوستداران تاریخ و فرهنگ ایرانی، به عنوان روز کوروش کبیر گرامی داشته می‌شود.

منشور کوروش؛ صدای آزادی

در استوانه مشهور کوروش که به زبان اکدی نوشته شده، آمده است:

مردم آزادند که آیین و دین خود را داشته باشند.

هیچ قومی نباید مورد ظلم و تبعیض قرار گیرد.

بازسازی معابد و بازگشت اسیران به سرزمین‌شان مجاز است.

این اصول، در زمان خود بی‌سابقه بودند و کوروش را به نمادی از مدارا، عدالت و انسان‌دوستی تبدیل کردند.

کوروش در نگاه جهانی

کوروش کبیر در متون تاریخی یونانی، عبری و بابلی نیز ستوده شده است. او در کتاب مقدس به عنوان "مسح‌شده خداوند" معرفی شده و در تاریخ‌نگاری غربی، الگویی از پادشاهی خردمند و عادل به شمار می‌رود.

