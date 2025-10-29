۲۹ اکتبر روز جهانی اینترنت است
۲۹ اکتبر به عنوان روز جهانی اینترنت گرامی داشته میشود؛ روزی که یادآور نخستین پیام دیجیتال در تاریخ بشر و آغاز عصر ارتباطات جهانی است.
اینترنت؛ انقلابی در زندگی بشر
در ۲۹ اکتبر ۱۹۶۹، نخستین پیام از طریق شبکه ARPANET، که بعدها به اینترنت تبدیل شد، بین دو رایانه در دانشگاههای UCLA و استنفورد رد و بدل شد. این پیام قرار بود کلمه "login" باشد، اما به دلیل قطع ارتباط، تنها حروف "lo" ارسال شد. همین پیام ناقص، نقطه آغاز تحولی بود که جهان را دگرگون کرد.
چرا ۲۹ اکتبر؟
این تاریخ به مناسبت همان نخستین تبادل داده در ARPANET انتخاب شده است. از آن روز، اینترنت به سرعت رشد کرد و به بزرگترین سامانه طراحیشده توسط انسان تبدیل شد؛ سامانهای که امروزه در آموزش، تجارت، ارتباطات، سرگرمی، پزشکی، و حتی سیاست نقش حیاتی دارد.
تأثیرات اینترنت بر زندگی روزمره
امروزه اینترنت:
امکان دسترسی فوری به اطلاعات را فراهم کرده است.
مرزهای جغرافیایی را در ارتباطات انسانی از میان برداشته است.
بستری برای نوآوری، آموزش آنلاین، تجارت الکترونیک و شبکههای اجتماعی فراهم کرده است.
در دوران کرونا، به تنها راه ارتباطی و آموزشی برای بسیاری از مردم تبدیل شد.
وابستگی یا همزیستی؟
بسیاری از متخصصان معتقدند که وابستگی انسان به اینترنت، شبیه وابستگی به اکسیژن شده است؛ تنها زمانی متوجه اهمیت آن میشویم که قطع شود. این وابستگی، هم فرصت است و هم چالش؛ فرصتی برای رشد و آگاهی، و چالشی برای حفظ حریم خصوصی، امنیت اطلاعات و سلامت روان.
اهداف روز جهانی اینترنت
این روز جهانی با هدف:
افزایش آگاهی عمومی درباره تاریخچه و کارکردهای اینترنت
تشویق به استفاده مسئولانه و اخلاقی از فضای مجازی
بررسی چالشهای امنیتی، اطلاعاتی و اجتماعی مرتبط با اینترنت
ترویج سواد دیجیتال در جوامع مختلف برگزار میشود.