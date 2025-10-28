راهکارهای رفع صدای برف پاک کن

با نزدیک شدن به روزهای بارانی و برفی، تیغه های برف پاک کن تبدیل به یکی از حیاتی ترین اجزای خودرو می شوند. این وسیله کوچک اما مهم، نقش مستقیمی در دید راننده و ایمنی سفر دارد. اما گاهی در حین کار، صدای آزاردهنده ای شبیه به جیرجیر یا تق تق از آن شنیده می شود که نه تنها آرامش رانندگی را برهم می زند، بلکه ممکن است نشانه ای از خرابی یا فرسودگی باشد.

علت صدا دادن تیغه برف پاک کن چیست؟

صدای تیغه برف پاک کن معمولاً نتیجه اصطکاک غیرطبیعی میان لاستیک تیغه و سطح شیشه جلو است. اما عوامل مختلفی می توانند در ایجاد این اصطکاک نقش داشته باشند:

1. شیشه جلوی کثیف یا چرب

وقتی گرد و غبار، چربی، نمک جاده یا بقایای حشرات روی شیشه جمع می شود، تیغه در حین حرکت روی آن گیر کرده و صدا تولید می کند.

راهکار: شیشه را با شیشه پاک کن مناسب و دستمال میکروفایبر به طور کامل تمیز کنید.

2. تیغه های آلوده

تیغه ها نیز مانند شیشه، با گذر زمان آلوده می شوند. وجود چربی یا ذرات گرد و خاک روی لاستیک تیغه باعث لغزش نامناسب آن می شود.

راهکار: ماهی یک بار تیغه ها را با پارچه مرطوب آغشته به آب و کمی الکل تمیز کنید.

3. فرسودگی یا خشکی لاستیک تیغه

با گذشت زمان و قرار گرفتن در معرض آفتاب، سرما و مواد شوینده، لاستیک تیغه خشک و شکننده می شود و در تماس با شیشه صدا می دهد.

راهکار: تیغه ها را هر ۱۲ تا ۱۸ ماه یک بار تعویض کنید؛ به ویژه اگر رد تمیز نشدن روی شیشه دیده می شود.

4. استفاده از برف پاک کن روی شیشه خشک

حرکت تیغه روی شیشه خشک اصطکاک بسیار زیادی ایجاد می کند و علاوه بر صدا، می تواند به لاستیک یا حتی موتور برف پاک کن آسیب بزند.

راهکار: همیشه پیش از روشن کردن برف پاک کن، از اسپری شیشه شور یا آب استفاده کنید.

5. نصب یا زاویه نامناسب بازوهای برف پاک کن

اگر بازوی برف پاک کن در زاویه اشتباه نصب شده باشد، تیغه به درستی روی سطح شیشه نمی خوابد و صدای «تق تق» یا «پچ پچ» ایجاد می کند.

راهکار: زاویه و موقعیت بازوها را تنظیم کنید یا در صورت نیاز از مکانیک بخواهید آن را بررسی کند.

6. استفاده از تیغه های بی کیفیت

تیغه های ارزان و بی کیفیت معمولاً از لاستیک خشک و غیر استاندارد ساخته می شوند که عمر کوتاه و صدای بیشتری دارند.

راهکار: از برندهای معتبر با لاستیک سیلیکونی یا گرافیتی استفاده کنید که حرکت نرم تر و بی صدا تری دارند.

صدا دادن تیغه برف پاک کن در زمستان

در فصل سرما، علت صدا می تواند کمی متفاوت باشد. سرمای زیاد باعث یخ زدگی تیغه یا سفت شدن لاستیک آن می شود. همچنین اگر تیغه روی برف یا یخ حرکت کند، به دلیل مقاومت زیاد سطح، صدای بلندی ایجاد می کند.

راهکار:

قبل از روشن کردن برف پاک کن، برف و یخ را از روی شیشه پاک کنید.

از اسپری ضدیخ مخصوص شیشه استفاده کنید.

در هوای سرد، تیغه ها را از حالت چسبیده به شیشه جدا کنید تا منجمد نشوند.

نکات پیشگیرانه برای جلوگیری از صدا دادن برف پاک کن