هزینه خرید ابتدای ماه خانواده ایرانی چقدر است؟
گوشت، مرغ، خواروبار و شوینده فقط بخشی از مایحتاج ماهانه خانوار ایرانی است.
مرکز آمار البته متوسط قیمت همهنوع گوشت گوساله را در نقاط شهری اعلام میکند و بههمین خاطر موقع مراجعه به فروشگاههای زنجیرهای یا قصابیها بابت خرید یک کیلو گوشت ران خورشتی گوساله قریب یک میلیون از شما میگیرند. گوشتی که ابتدای ماه خریداری میشود، علاوه بر گوشت خورشتی میتواند شامل گوشت چرخکرده باشد و علاوه بر آن در سبد خرید ماهانه مرغ هم قرار میگیرد.
قیمت گوشت چرخکرده گوساله از کیلویی 700 هزار تومان شروع میشود. مرغ کامل 1.4 کیلویی را دستکم 210 هزار تومان میفروشند اما اگر اهل خرید بسته ران پاک شده باشید، احتمالا الان بابت بستههای یک کیلویی ران با استخوان حداقل 220 هزار تومان خرج میکنید.
خرید بسته یک کیلویی سینه پاکشده و بدون استخوان 340 هزار تومان آب میخورد. اگر اهل خرید ماهی هم باشید، حدود 500 هزار تومان هم بابت یک کیلو ماهی قزلآلا شکمخالی باید کنار بگذارید.
خرید ماهانه بعد از برداشتن گوشت و مرغ و ماهی، با خرید خواروبار ادامه پیدا میکند. احتمالا درجریان حواشی برنج در هفتههای اخیر هستید. الان قیمت برنج درجه یک ایرانی حتی تا مرز کیلویی 450 هزار تومان بالا رفته. در خانههای کمجمعیت ممکن است کیسههای 2.2 کیلویی برنج ایرانی برای یک ماه کفایت کند. همین کیسه برنج را از نوع برنج رده میانی ناقابل 480 هزار تومان میفروشند.
قیمت بطری 810 گرمی روغن مایع از 72 هزار و 600 تومان شروع میشود و همین میزان هزینه را باید برای خرید روغن پختوپز کنار گذاشت. بابت قوطی 800 گرمی رب گوجه از برندهای موجود در بازار، حداقل 84 هزار تومان به هزینهها اضافه میشود و شانه تخممرغ 30تایی را الان 198 هزار تومان حساب میکنند.
خرید بسته چای 100 گرمی خارجی در ارزانترین حالت ممکن حدود 100 هزار تومان آب میخورد. قیمت بسته 400 گرمی قند به مرز 60 هزار تومان رسیده و 300 گرم شکر را با قیمتی نزدیک 55 هزار تومان در فروشگاههای زنجیرهای پیدا میکنیم. نوبت به خرید شویندهها میرسد.
قیمت مایع دستشویی برندهای ایرانی تفاوت شگرفی ندارد اما گزینههای اقتصادی را با وزن 500 گرم، حدود 50 هزار تومان میفروشند. برای بطریهای یک کیلویی مایع ظرفشویی را میتوانیم دستکم با قیمتی نزدیک 60 هزار تومان تهیه کنیم. این هزینه برای مایع لباسشویی یک کیلویی به 90 هزار تومان میرسد.
خمیردندانهای معمولی در بازار حولوحوش 73 هزار تومان قیمت دارند. بهگزارش فرارو؛ قیمت شامپو بازه گستردهای دارد اما اگر برندهای معمولی داخلی را ملاک قرار بدهیم، باید بهخاطر شامپوهای 750 میلیلیتری قریب 350 هزار تومان هزینه کنیم.
قیمت بسته دوتایی دستمال توالت چیزی نزدیک 65 هزار تومان است و بسته دوتایی دستمال حولهای 130 هزار تومان به عدد نهایی فاکتور اضافه میکند. جمع همین فاکتور از مرز چهار میلیون عبور کند.