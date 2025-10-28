مطالعات نشان می‌دهد نوشیدنی‌های گیاهی از مغزها، چربی‌های مفید دارند اما از نظر پروتئین ضعیف‌تر از شیر گاو هستند. افزودن ویتامین D، B12، کلسیم و ترکیب با حبوبات می‌تواند این ضعف را جبران کند. گزینه‌های بدون قند افزوده برای کنترل قند خون مناسب‌ترند.

استفاده از فناوری‌هایی مانند فشار بالا و حرارت‌دهی UHT، ماندگاری را افزایش می‌دهد و طعم طبیعی را حفظ می‌کند. همچنین مواد طبیعی مانند پکتین از دوفاز شدن جلوگیری می‌کنند.

تخمیر با باکتری‌های مفید می‌تواند طعم، بافت و ارزش تغذیه‌ای را بهبود دهد و این نوشیدنی‌ها را به گزینه‌ای پروبیوتیک، ایمن و سازگار با محیط‌زیست تبدیل کند.

