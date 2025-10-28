خبرگزاری کار ایران
آیا شیرهای گیاهی می‌توانند جای شیر گاو را بگیرند؟

آیا شیرهای گیاهی می‌توانند جای شیر گاو را بگیرند؟
مطالعات نشان می‌دهد نوشیدنی‌های گیاهی از مغزها، چربی‌های مفید دارند اما از نظر پروتئین ضعیف‌تر از شیر گاو هستند. افزودن ویتامین D، B12، کلسیم و ترکیب با حبوبات می‌تواند این ضعف را جبران کند. گزینه‌های بدون قند افزوده برای کنترل قند خون مناسب‌ترند.

استفاده از فناوری‌هایی مانند فشار بالا و حرارت‌دهی UHT، ماندگاری را افزایش می‌دهد و طعم طبیعی را حفظ می‌کند. همچنین مواد طبیعی مانند پکتین از دوفاز شدن جلوگیری می‌کنند.

تخمیر با باکتری‌های مفید می‌تواند طعم، بافت و ارزش تغذیه‌ای را بهبود دهد و این نوشیدنی‌ها را به گزینه‌ای پروبیوتیک، ایمن و سازگار با محیط‌زیست تبدیل کند.

