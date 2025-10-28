روز نوجوان در تقویم سال ۱۴۰۴ چه روزی است؟
تاریخ دقیق روز روز نوجوان در تقویم شمسی برابر است با :
۱۴۰۴/۰۸/۰۸
پنجشنبه – ۰۸ آبان ۱۴۰۴
تاریخ دقیق روز نوجوان در تقویم قمری برابر است با :
۱۴۴۷/۰۵/۰۸
الخمیس – ۸ جمادی الاول ۱۴۴۷
تاریخ دقیق روز نوجوان در تقویم میلادی برابر است با :
۲۰۲۵-۱۰-۳۰
Thursday – 2025 October 30
روز نوجوان و بسیج با کدام واقعه همزمان است؟
روز نوجوان و شهادت حسین فهمیده در یک روز قرار دارد و در واقع دلیل نامگذاری روز نوجوان و بسیج دانش آموزی، شهادت حسین فهمیده بوده است.
حسین فهمیده که بود و اهل کجا بود؟
محمد حسین فهمیده، فرزند محمدتقی فهمیده، در تاریخ 16 اردیبهشت سال 1346 میلادی به دنیا آمد. او در محله پامنار قم در یک خانواده مذهبی و متدین به دنیا آمد. به علت ماه محرم که در همان زمان بود، پدر او تصمیم گرفت که نام او را "حسین" بگذارد. محمد حسین خواهری به نام فرشته داشت و برادر کوچکترش به نام داوود بود، که سه سال بعد از او به شهادت رسید.
محمد حسین فهمیده، پس از تحصیل در مدرسه در شهر قم، خانوادهاش به شهر کرج نقل مکان کردند. در شهر کرج، او تحصیلات خود را ادامه داد و از کلاس اول تا چهارم ابتدایی به راهنمایی تحصیل کرد. سپس، با انتقال به شهر کرج، تحصیلات خود را در دو مدرسه این شهر، در سال پنجم ابتدایی و نیز اول و دوم راهنمایی ادامه داد.
مادر محترم حسین و داوود فهمیده، به نام فاطمه کریمی، در ماه اسفند سال 1398 درگذشت. پدر شهید فهمیده همچنین در فروردین سال 1399 بر اثر بیماری تنفسی در بیمارستان درگذشت.
تاریخ شهادت حسین فهمیده و ماجرای زیر تانک رفتن او
در تاریخ 8 آبان ماه 1359، حسین فهمیده به همراه هم سنگرش، محمدرضا شمس، در عملیاتی شجاعانه حضور داشتند. در این روز تاریخی مهم، شهید شمس به شدت مجروح شد و حسین فهمیده با تلاش بیوقفه توانست همراه با او به خط جلویی برگردد. در پاسخ به سوال حسین فهمیده چگونه شهید شد گفته شده است که وقتی حسین فهمیده به نقطه خط جلویی بازگشت، با یک صحنه ترسناک روبرو شد. پنج تانک عراقی به سمت نیروهای ایرانی حمله کردند، اما با اراده قوی و روحیه ایثارگرانه، حسین فهمیده نارنجکها را به کمر خود بست و با شجاعت به سمت تانکها حرکت کرد.
با پای زخمی از تیر، او به جلوترین تانک نزدیک شد و در زیر آن نارنجکها را منهدم کرد. در این مواجهه شجاعانه، حسین فهمیده به شهادت رسید.
مقبره و مزار حسین فهمیده کجاست؟
حسین فهمیده در 13 سالگی در خرمشهر به شهادت رسید و پیکر شهید حسین فهمیده در بهشت زهرا در قطعه 24، ردیف 44، شماره 11 به خاک سپرده شد.
سخنان بزرگان درباره حسین فهمیده
امام خمینی (ره) در پیامی که به مناسبت دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی صادر میکنند، جملات معروفی را پیرامون شهید فهمیده بیان میفرماید: «رهبر ما آن طفل سیزده سالهای است که با قلب کوچک خود که ارزشش از صدها زبان و قلم بزرگتر است، با نارنجک خود را زیر تانک دشمن انداخت و آن را منهدم نمود و خود نیز شربت شهادت نوشید».
مقام معظم رهبری آیت الله خامنه ای در مورد شهید فهمیده میفرماید: «زنده نگه داشتن یاد حادثه شهادت دانش آموز بسیجی، شهید فهمیده، از اصالتهای دفاع مقدس می باشد». ایشان همچنین در دیدار با خانواده محمدحسین در رابطه با فداکاری و شجاعت او فرمودند: «بروز چنین حوادثی که از تربیت صحیح و اصالتهای خانوادگی است، صرفاً در محیطهای اسلامی جلوه گری و نورافشانی میکند».
سید شهیدان اهل قلم، شهید مرتضی آوینی در قسمتی از برنامه پنجم «روایت فتح»، شهادت محمدحسین فهمیده را این گونه زیبا ترسیم میکند: «خرمشهر از همان آغاز خونین شهر شده بود … آنان در غربت جنگیدند و با مظلومیت به شهادت رسیدند و پیکرهای شأن زیر تانکهای شیطان تکه تکه شد و به آب و باد و خاک و آتش پیوست. اما… راز خون آشکار شد. راز خون را جز شهدا درنمی یابند. گردش خون در رگهای زندگی شیرین است. اما ریختن آن در پای محبوب، شیرینتر… شایستگان آنانند که قلبشان را عشق تا آنجا انباشته است که ترس از مرگ جایی برای ماندن ندارد. شایستگان جاودانانند…».
وصیت نامه شهید فهمیده
متن وصیتنامه شهید محمدحسین فهمیده به شرح زیر است:
«بسمالله الرحمن الرحیم
مَن طَلَبَنی وَجَدَنی وَ مَن وَجَدَنی عَرَفَنی وَ مَن عَرَفَنی عَشَقَنی وَ مَن عَشَقَنی عَشَقتُهُ وَ مَن عَشَقتُهُ قَتَلتُهُ وَ مَن قَتَلتُهُ فَعَلی دِیَتُه وَ مَن عَلی دِیَتُه وَ اَنَا دِیَتُه
هرکس من را طلب میکند مییابد مرا، و کسی که مرا یافت میشناسد مرا، و کسی که من را دوست داشت، عاشق من میشود و کسی که عاشق من میشود، من عاشق او میشوم و کسی که من عاشق او بشوم، او را میکشم و کسی که من او را بکشم، خون بهایش بر من واجب است، پس خون بهای او من هستم.
هدف من از رفتن به جبهه این است که، اولاً به ندای "هل من ناصر ینصرنی" لبیک گفته باشم و امام عزیز و اسلام را یاری کنم و آن وظیفهای را که امام عزیزمان بارها در پیامها تکرار کرده، که هرکس که قدرت دارد واجب است که به جبهه برود، و من میروم که تا به پیام امام لبیک گفته باشم. آرزوی من پیروزی اسلام و ترویج آن در تمام جهان است و امیدوارم که روزی به یاری رزمندگان، تمام ملتهای زیر سلطه آزاد شوند و صدام بداند که اگر هزاران هزار کشور به او کمک کند او نمیتواند در مقابل نیروی اسلام مقاومت کند. من به جبهه میروم و امید آن دارم که پدر و مادرم ناراحت نباشند، حتی اگر شهید شدم، چون من هدف خود را و راه خود را تعیین کردهام و امیدوارم که پیروز هم بشوم. پدر و مادر مهربان من! از زحمات چندین ساله شما متشکرم. من عاشق خدا و امام زمان گشتهام و این عشق هرگز با هیچ مانعی از قلب من بیرون نمیرود، تا اینکه به معشوق خود یعنی «الله» برسم. و بحق که ما میرویم که این حسین زمان و خمینی بت شکن را یاری کنیم و بحق که خداوند به کسانی که در راه او پیکار میکنند پاداش عظیم میبخشد. من برای خدا از مادیات گذشتم و به معنویات فکر کردم، از مال و اموال و پدر و مادر و برادر و خواهر چشم پوشیدم، فقط برای هدفم یعنی الله»