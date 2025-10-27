ویتامین D دوست یا دشمن؟

دانشمندان در مورد چگونگی تاثیر ویتامین «دی» بر مغز، به ویژه در افراد مسن، کنجکاو بودند و با سوالاتی ازجمله اینکه «آیا ویتامین «دی» (D) می‌تواند به حافظه کمک کند؟» یا «آیا ویتامین «دی» می‌تواند مغز را با افزایش سن همچنان سالم و سریع نگه دارد؟» روبرو هستند.

گروه پژوهشی از دانشگاه «راتگرز» آمریکا تصمیم گرفتند تا این موضوع را بررسی کنند. آنان گروهی از زنان دارای اضافه وزن یا چاق بین ۵۰ تا ۷۰ سال را مورد مطالعه قرار دادند. همه این زنان در تلاش برای کاهش وزن بودند و به سه گروه تقسیم شدند.

گروه اول، روزانه دوز کمی ویتامین دی، به میزان ۶۰۰ واحد بین‌المللی توصیه شده، گروه دوم روزانه ۲۰۰۰ واحد بین‌المللی ویتامین «دی» و گروه سوم بالاترین دوز، ۴۰۰۰ واحد بین‌المللی را مصرف کردند.

دانشمندان پس از یک سال، متوجه نکته جالبی شدند. زنانی که روزانه ۲۰۰۰ واحد بین‌المللی ویتامین «دی» مصرف می‌کردند، حافظه و مهارت‌های یادگیری بهتری نشان دادند. به نظر می‌رسید مغز آنان از این دوز متوسط ‌سود می‌برد. اما وقتی زمان واکنش (سرعت واکنش افراد به مسائل شد) مورد بررسی قرار گرفت، دانشمندان دریافتند که کند شدن در واکنش وجود دارد و زنانی که بالاترین دوز ۴۰۰۰ واحد بین‌المللی را مصرف کرده بودند، کندترین زمان واکنش را ثبت کردند.

چرا این موضوع مهم است؟

با افزایش سن، زمان واکنش کندتر می‌تواند خطر حوادثی مانند زمین خوردن را افزایش دهد. زمین خوردن ممکن است چیز کوچکی به نظر برسد، اما برای بزرگسالان مسن‌تر می‌تواند به شکستگی استخوان یا جراحات جدی منجر شود، بنابراین هرچند به نظر می‌رسد که ویتامین «دی» بیشتر به حافظه کمک می‌کند، اما ممکن است موجب شود که افراد با سرعت کمتری روی پاهای خود بایستند.

البته نتایج تحقیقات قبلی نیز نشان داده است که مصرف ۲۰۰۰ واحد بین‌المللی ویتامین «دی» یا بیشتر، ممکن است با خطر بالاتر زمین خوردن مرتبط باشد. نتایج پژوهش جدید نیز از این ایده پشتیبانی می‌کند و هشدار می‌دهد که مصرف ویتامین «دی» بیش از حد، ممکن است ضرر بیشتری نسبت به فایده آن داشته باشد و یا حداقل در مورد سرعت واکنش مغز و بدن صادق است.

سو شاپس، دانشمند اصلی این پژوهش گفت: تحقیقات بیشتری در این زمینه لازم است؛ دانشمندان هنوز با اطمینان نمی‌دانند که آیا زمان واکنش کندتر ناشی از مصرف ویتامین «دی» به‌طور مستقیم به زمین خوردن و آسیب‌های بیشتر منجر می‌شود یا خیر.

این پژوهش فقط زنان را بررسی کرده است، بنابراین مشخص نیست که آیا نتایج در مورد مردان نیز صدق می‌کند یا خیر و پژوهش‌های آینده ممکن است به پاسخ این سوالات کمک کند.

اگر به سالم نگه داشتن مغز خود علاقه‌مند هستید، موارد بسیار دیگری نیز وجود دارد که ممکن است مفید باشند. به‌عنوان مثال، نتایج برخی تحقیقات نشان می‌دهند که داشتن رژیم غذایی به سبک مدیترانه‌ای، سرشار از میوه‌ها، سبزیجات، غلات کامل و چربی‌های سالم، می‌تواند از سلامت مغز محافظت کند. برخی دیگر نشان می‌دهند که ویتامین «بی» (B) یا فیبر ممکن است خطر بیماری‌های مغزی مانند زوال عقل را کاهش دهد.

سایت نوریچ گزارش کرد، این نتایج به ما یادآوری می‌کند، هرچند ویتامین‌ها می‌توانند مفید باشند، اما مصرف بیشتر همیشه بهتر نیست. مهم است که تعادل مناسب را بیابید و از ویتامین‌ها به اندازه‌ای استفاده کنید که از حافظه پشتیبانی کند، اما نه به اندازه‌ای که عملکرد شما را کند می‌کند.

نتایج این پژوهش در نشریه علمی به نام «مجلات پیری‌شناسی: سری ای» (The Journals of Gerontology: Series A) منتشر شد.

