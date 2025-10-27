خبرگزاری کار ایران
آیا تخم مرغ باعث بالا رفتن کلسترول خون می‌شود ؟

سال‌هاست تخم‌مرغ متهم ردیف اول بالا رفتن کلسترول خون است. اما پژوهش تازه‌ای از دانشگاه هاروارد نشان می‌دهد تقصیر اصلی نه با تخم‌مرغ، بلکه با چربی‌های اشباع است.

در این تحقیق، ۴۸ نفر با کلسترول بالا به مدت پنج هفته رژیم‌های مختلفی را امتحان کردند: یکی شامل دو تخم‌مرغ در روز، دیگری بدون تخم‌مرغ ولی پر از چربی اشباع، و سومی ترکیبی از هر دو.

نتیجه جالب بود — کسانی که تخم‌مرغ می‌خوردند اما چربی اشباع کمتری مصرف می‌کردند، افزایش کلسترول کمتری داشتند نسبت به گروهی که اصلاً تخم‌مرغ نمی‌خوردند ولی از کره، خامه و گوشت چرب استفاده می‌کردند.

به گفته دکتر هاوارد لوواین، متخصص قلب در هاروارد: «کلسترول غذایی مثل تخم‌مرغ تأثیر چندانی ندارد، مشکل اصلی چربی‌های اشباع در رژیم روزانه است.»

نمونه‌های رایج چربی اشباع شامل:

  • کره و خامه

  • پنیرهای پرچرب

  • گوشت قرمز چرب (مثل گوشت گوساله و بره)

  • سوسیس و کالباس

  • روغن نارگیل و روغن نخل (روغن پالم)

  • شکلات و دسرهای کره‌ای

در مقابل، چربی‌های غیراشباع (مثل روغن زیتون، آووکادو و مغزها) برای قلب مفیدتر هستند. متخصصان توصیه می‌کنند که کمتر از ۱۰ درصد از کالری روزانه از چربی‌های اشباع تأمین شود.

برای مثال، اگر روزی ۲۰۰۰ کالری مصرف می‌کنید، حداکثر ۲۰ گرم از آن باید از چربی اشباع باشد.

بنابراین اگر صبح‌ها با دیدن تخم‌مرغ نیمرو احساس گناه می‌کنید، خیالتان راحت باشد! با کمی تعادل و کنار گذاشتن چربی‌های مضر، تخم‌مرغ می‌تواند بخشی از یک صبحانه سالم و پرانرژی باشد.

 

منبع همشهری آنلاین
انتهای پیام/
