ترفند درست و علمی برای شکستن ماکارونی

زمانی که ماکارونی را با دست فشار می‌دهید، نیروی شکست به‌صورت ناهمسان در طول رشته‌ها پخش می‌شود. همین مسئله باعث می‌شود قطعاتی از ماکارونی به اطراف بپَرند و در نتیجه، بخش‌هایی از آن هدر بروند یا کف آشپزخانه بیفتند.

روش درست و علمی برای شکستن ماکارونی

پژوهشگران دانشگاه MIT در پژوهشی جالب به دنبال پاسخ همین سؤال بودند:

- چطور می‌شود ماکارونی را نصف کرد، بدون اینکه تکه‌های ریز به همه جا پخش شوند؟

نتیجه تحقیق آن‌ها ساده ولی هوشمندانه بود:

اگر پیش از شکستن، ماکارونی را کمی بپیچانید (در حدود ۳۰ تا ۴۵ درجه)، و سپس به‌آرامی فشار دهید، رشته‌ها به‌صورت یکنواخت و تمیز نصف می‌شوند.

این پیچش ملایم باعث می‌شود نیروی فشار به شکل متعادل در طول ماکارونی پخش شود، در نتیجه تنها یک شکستگی مرکزی ایجاد می‌شود، نه چندین شکستگی تصادفی.

آموزش گام‌به‌گام شکستن ماکارونی بدون پخش شدن

۱. دسته‌ای از ماکارونی خشک را در دو دست بگیرید (حدود ۱۰ تا ۱۵ رشته کافی است).

۲. ماکارونی را به‌آرامی بپیچانید تا حدود ۴۵ درجه چرخش پیدا کند.

۳. سپس با فشار یکنواخت در مرکز آن را نصف کنید.

۴. خواهید دید که ماکارونی تمیز و دقیق شکسته می‌شود، بدون اینکه تکه‌ها در اطراف پخش شوند.

اشتباهات رایج هنگام شکستن ماکارونی

• استفاده از ماکارونی خیلی خشک یا مانده، باعث خرد شدن ناگهانی آن می‌شود.

• وارد کردن فشار ناگهانی و نامتوازن.

• گرفتن تعداد زیادی رشته در یک‌دست.

• شکستن بالای ظرف یا قابلمه آب در حال جوش (ممکن است تکه‌ها به آب داغ بیفتند و پاشیده شوند).

آیا باید ماکارونی را قبل از پخت بشکنیم؟