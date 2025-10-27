خبرگزاری کار ایران
ترفند درست و علمی برای شکستن ماکارونی

شکستن ماکارونی در نگاه اول کاری ساده است، اما اگر با دقت نگاه کنید، متوجه می‌شوید که این رشته‌های خشک به‌خاطر ساختار شکننده‌شان به‌صورت غیرقابل‌کنترل خرد می‌شوند.

زمانی که ماکارونی را با دست فشار می‌دهید، نیروی شکست به‌صورت ناهمسان در طول رشته‌ها پخش می‌شود. همین مسئله باعث می‌شود قطعاتی از ماکارونی به اطراف بپَرند و در نتیجه، بخش‌هایی از آن هدر بروند یا کف آشپزخانه بیفتند.

روش درست و علمی برای شکستن ماکارونی

پژوهشگران دانشگاه MIT در پژوهشی جالب به دنبال پاسخ همین سؤال بودند:

- چطور می‌شود ماکارونی را نصف کرد، بدون اینکه تکه‌های ریز به همه جا پخش شوند؟

نتیجه تحقیق آن‌ها ساده ولی هوشمندانه بود:

اگر پیش از شکستن، ماکارونی را کمی بپیچانید (در حدود ۳۰ تا ۴۵ درجه)، و سپس به‌آرامی فشار دهید، رشته‌ها به‌صورت یکنواخت و تمیز نصف می‌شوند.

این پیچش ملایم باعث می‌شود نیروی فشار به شکل متعادل در طول ماکارونی پخش شود، در نتیجه تنها یک شکستگی مرکزی ایجاد می‌شود، نه چندین شکستگی تصادفی.

آموزش گام‌به‌گام شکستن ماکارونی بدون پخش شدن

۱. دسته‌ای از ماکارونی خشک را در دو دست بگیرید (حدود ۱۰ تا ۱۵ رشته کافی است).

۲. ماکارونی را به‌آرامی بپیچانید تا حدود ۴۵ درجه چرخش پیدا کند.

۳. سپس با فشار یکنواخت در مرکز آن را نصف کنید.

۴. خواهید دید که ماکارونی تمیز و دقیق شکسته می‌شود، بدون اینکه تکه‌ها در اطراف پخش شوند.

اشتباهات رایج هنگام شکستن ماکارونی

• استفاده از ماکارونی خیلی خشک یا مانده، باعث خرد شدن ناگهانی آن می‌شود.

• وارد کردن فشار ناگهانی و نامتوازن.

• گرفتن تعداد زیادی رشته در یک‌دست.

• شکستن بالای ظرف یا قابلمه آب در حال جوش (ممکن است تکه‌ها به آب داغ بیفتند و پاشیده شوند).

آیا باید ماکارونی را قبل از پخت بشکنیم؟

این موضوع بستگی به نوع غذا دارد.

• در پاستاهای ایتالیایی اصیل، شکستن ماکارونی معمولاً غلط محسوب می‌شود. رشته‌ها باید بلند بمانند تا سس به‌خوبی روی آن‌ها پخش شود.

• اما در غذاهای خانگی ایرانی، مخصوصاً ماکارونی با ته‌دیگ، شکستن ماکارونی به نصف یا سه‌تکه رایج است تا در قابلمه راحت‌تر جا شود و لایه‌لایه پخته شود.

در هر دو حالت، اگر نیاز به شکستن دارید، روش پیچش علمی بهترین انتخاب است.

نکات کلیدی برای شکستن تمیز ماکارونی

• ماکارونی را در جای خشک و خنک نگهداری کنید تا رطوبت نگیرد.

• از دستکش آشپزی نازک استفاده کنید تا کنترل بیشتری روی رشته‌ها داشته باشید.

• ماکارونی‌های ضخیم‌تر مانند اسپاگتی کلاسیک را کمی بیشتر بپیچانید.

• برای صرفه‌جویی در وقت، می‌توانید از دستگاه‌های مخصوص شکستن ماکارونی استفاده کنید که بر اساس همان اصل پیچش طراحی شده‌اند.

 

 

 

ترفند درست و علمی برای شکستن ماکارونی

 

جمع‌بندی

شکستن ماکارونی دیگر نباید دردسرساز باشد! با اجرای روش علمی پیچش و استفاده از چند ترفند ساده، می‌توانید ماکارونی را تمیز، منظم و بدون پخش شدن تکه‌ها نصف کنید.

این ترفند ساده برای تمام دوستداران آشپزی که به نظم و زیبایی در کارشان اهمیت می‌دهند، واقعاً کاربردی است و تجربه‌ی پخت ماکارونی را لذت‌بخش‌تر می‌کند.

 

