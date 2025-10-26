بهتری زمان مصرف چای سبز چه وقت از روز است؟

خبرگزاری کار ایران
در فصل پاییز، با کوتاه‌تر شدن روزها و افت انرژی عصرگاهی، بسیاری به نوشیدنی‌هایی مثل چای سبز روی می‌آورند. اما آیا این انتخاب هوشمندانه است؟

چای سبز عصرگاهی، اگر در زمان مناسب مصرف شود، می‌تواند تمرکز را افزایش دهد، خلق‌وخو را بهبود بخشد، و از افت انرژی عصرگاهی جلوگیری کند—بدون آن‌که خواب شبانه را مختل کند. ترکیب L-theanine و کافئین ملایم، چای سبز را به نوشیدنی‌ای هوشمندانه برای عصرهای پاییزی تبدیل کرده است.

ترکیبات کلیدی چای سبز و اثرات آن

- ال تیانین

آمینواسیدی طبیعی که موجب آرامش ذهنی بدون خواب‌آلودگی می‌شود. این ترکیب با کافئین تعامل دارد و اثرات اضطرابی آن را کاهش می‌دهد.

- کافئین ملایم

چای سبز حدود ۳۰–۵۰ میلی‌گرم کافئین دارد—کمتر از قهوه. این مقدار برای افزایش تمرکز و هوشیاری کافی‌ست، بدون آن‌که باعث بی‌خوابی شود.

- آنتی‌اکسیدان‌ها (EGCG)

ترکیبات ضدالتهاب که به بهبود عملکرد شناختی و محافظت از سلول‌های مغزی کمک می‌کنند.

زمان مناسب مصرف

بین ساعت ۳ تا ۵ عصر، بهترین زمان برای بهره‌برداری از اثرات تمرکزی چای سبز بدون اختلال در خواب شبانه است.

توصیه می‌شود این نوشیدنی را همراه با میان‌وعده سبک بنوشید. مصرف چای سبز با مغزها یا میوه خشک، اثرات شناختی آن را تقویت می‌کند.

 

