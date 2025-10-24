خبرگزاری کار ایران
تمرینات ذهنی می‌توانند پیری مغز را تا ۱۰ سال معکوس کنند

تمرینات ذهنی می‌توانند پیری مغز را تا ۱۰ سال معکوس کنند
دانشمندان شواهد جدیدی در انسان پیدا کرده‌اند که نشان می‌دهد تمرینات شناختی (ذهنی) می‌تواند سطح یک ماده شیمیایی خاصی در مغز را که به‌طور معمول با افزایش سن کاهش می‌یابد، افزایش دهد. محققان می‌گویند این تمرینات می‌توانند مغز را تا ۱۰ سال جوان‌تر کنند.  

محققان دانشگاه مک‌گیل طی یک مطالعه ۱۰ هفته‌ای روی افراد ۶۵ ساله و بالاتر دریافتند انجام تمرینات ذهنی روزانه ۳۰ دقیقه، سطح پیام‌رسان شیمیایی «استیل‌کولین» را تا ۲.۳ درصد در ناحیه‌ای از مغز که مسئول توجه و حافظه است، افزایش می‌دهد.

استیل‌کولین یک انتقال‌دهنده عصبی مهمی است که ارتباط نزدیکی با عملکرد شناختی دارد و بر توجه، یادگیری و حافظه تأثیر می‌گذارد.

محققان می‌گویند افزایش ۲.۳ درصدی این انتقال‌دهنده شاید زیاد به نظر نرسد، اما با توجه به اینکه شما به‌طور معمول در هر دهه ۲.۵ درصد کاهش را فقط به‌دلیل پیری تجربه می‌کنید، این رقم بسیار قابل‌توجه است.

این تمرین ذهنی توانسته است ساعت بیولوژیک مغز را در این ناحیه، حدود ۱۰ سال به عقب بازگرداند.

منبع دیجیاتو
