تلف شدن یک پلنگ ایرانی در صالح آباد توسط سگهای گله
رئیس اداره حفاظت حیاتوحش خراسان رضوی:
با اعلام خبر مشاهدهٔ لاشهٔ یک قلادهٔ پلنگ جوان از سوی اهالی یکی از روستاهای صالحآباد، محیطبانان فوراً در محل حاضر شدند و لاشهٔ این حیوان را به ادارهٔ حفاظت محیطزیست منتقل کردند.
بر اساس تحقیقات و گزارشهای اولیه چوپان در فصل غیرمجاز چرای دام، دامهای خود را به ارتفاعات این شهرستان برای چرا میبرد. طبق اظهارات چوپان حادثهدیده، سگهای گله در حین چرای دام حضور یک پلنگ جوان حدود ۲ساله را در محدوده احساس میکنند و با پارسکردن و حمله بهسمت حیوان یورش میبرند.