خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تلف‌ شدن یک پلنگ ایرانی در صالح‌ آباد توسط سگ‌های گله

تلف‌ شدن یک پلنگ ایرانی در صالح‌ آباد توسط سگ‌های گله
کد خبر : 1703351
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس اداره حفاظت حیات‌وحش خراسان‌ رضوی:

با اعلام خبر مشاهدهٔ لاشهٔ یک قلادهٔ پلنگ جوان از سوی اهالی یکی از روستاهای صالح‌آباد، محیط‌بانان فوراً در محل حاضر شدند و لاشهٔ این حیوان را به ادارهٔ حفاظت محیط‌زیست منتقل کردند.

بر اساس تحقیقات و گزارش‌های اولیه چوپان در فصل غیرمجاز چرای دام، دام‌های خود را به ارتفاعات این شهرستان برای چرا می‌برد. طبق اظهارات چوپان حادثه‌دیده، سگ‌های گله در حین چرای دام حضور یک پلنگ جوان حدود ۲ساله را در محدوده احساس می‌کنند و با پارس‌کردن و حمله به‌سمت حیوان یورش می‌برند.

منبع جماران
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ