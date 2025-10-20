خانه



سایر رسانه‌ها ۲۸ / ۰۷ / ۱۴۰۴ - ۰۹:۱۶:۱۸

برخورد هواپیما با یک خودرو در فرودگاه هنگ کنگ ۲ کشته بر جا گذاشت + فیلم

یک هواپیمای باری هنگام فرود روی باند فرودگاه بین‌المللی هنگ کنگ با یک وسیله نقلیه برخورد کرد که بر اثر آن ۲ تن کشته شدند. عکس‌ها و ویدیوهایی که در رسانه‌های محلی منتشر شده است نشان می‌دهد که بخشی از بدنه هواپیما در دریای مجاوز فرودگاه فرو رفته و شکاف‌های بزرگی در آن ایجاد شده است. این هواپیما «در هنگام فرود منحرف شد و به دریا افتاد. اطلاعات اولیه حاکی است که چهار خدمه هواپیما نجات یافته و به بیمارستان منتقل شدند اما ۲ کارمند که روی باند فرودگاه بودند به دریا افتادند.