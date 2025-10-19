نوشابههای رژیمی به کبد آسیب جدی میرسانند!
نیویورک پست نوشت: مطالعهای تازه در بریتانیا نشان میدهد که برخلاف عقیده ی عموم، نوشابههای رژیمی نه تنها بیخطر نیستند، بلکه میتوانند به شدت برای سلامت کبد خطرناک باشند!
دکتر جیمز هال، محقق این پژوهش میگوید:«قبلا میدانستیم که نوشابه های رژیمی سالم نیستند؛ اما ماجرا بدتر از این است!»
این تحقیق که بر اساس دادههای بیش از ۱۲۳ هزار نفر از بانک اطلاعاتی UK Biobank انجام شد، ارتباط مستقیم بین مصرف روزانه نوشابههای رژیمی و افزایش خطر ابتلا به بیماری کبد چرب غیرالکلی (MASLD) را آشکار کرد. کارشناسان هشدار میدهند که حتی یک قوطی کوچک در روز میتواند تأثیر منفی قابل توجهی داشته باشد.
بر اساس نتایج این مطالعه، مصرف نوشابههای رژیمی با ۶۰٪ افزایش خطر ابتلا به MASLD و افزایش ۵۰٪ در خطر مرگ ناشی از بیماریهای کبدی مرتبط است. جالب اینجاست که نوشابههای معمولی نیز تنها با ۵۰٪ افزایش خطر مرتبط بودند، یعنی نوشابههای رژیمی حتی میتوانند تأثیر قویتری بر سلامت کبد داشته باشند. محققان معتقدند که دلیل این آسیبها مربوط به تغییرات میکروبیوم روده، مقاومت به انسولین و اختلال در تنظیم اشتها است.
این یافتهها از انجا اهمیت بیشتری دارد که، بدانیم MASLD اکنون به شایعترین بیماری مزمن کبدی در جهان تبدیل شده است و در صورت پیشرفت میتواند به التهاب شدید کبد، سیروز و حتی مرگ منجر شود.
با توجه به افزایش مصرف نوشابههای رژیمی به عنوان جایگزین “سالمتر” در عقیده ی عموم، این پژپهش زنگ خطری جدی برای میلیونها نفر در سراسر جهان است.
محققان توصیه میکنند که مردم به جای نوشابههای معمولی و رژیمی، از آب یا نوشیدنیهای بدون قند استفاده کنند. جایگزینی یک قوطی نوشابه با یک لیوان آب در روز میتواند خطر ابتلا به MASLD را تا ۱۵٪ کاهش دهد.