چگونه دوره سرماخوردگی را کوتاه کنیم؟
از آنجا که هر شخص به طور متوسط دو تا سه بار در سال سرما میخورد، افراد میکوشند تا با برخی اقدامات و ترفندها از ابتلا به سرماخوردگی پیشگیری کنند.
پاییز و زمستان فصل سرماخوردگی است، هوای سردتر میتواند باعث شود ویروسها مسافت بیشتری را طی کنند و مدت بیشتری در محیط و روی سطوح باقی بمانند. این بیماری معمولا هفت تا ۱۰ روز طول میکشد و در روزهای دوم و سوم سختتر میشود.
پزشکان میگویند برای سرماخوردگی معمولی، درمان وجود ندارد اما راههایی برای کاهش دوره بیماری یا آسانتر سپری کردن این دوره هست.
در ادامه به چند عامل موثر در کاهش دوره سرماخوردگی خواهیم پرداخت:
کیوی
یکی از بهترین کارها هنگام سرماخوردگی، افزودن ویتامین ث به رژیم غذایی است. ویتامین ث میتواند گلبولهای سفید سیستم ایمنی را تقویت کند و توانایی بدن برای مقابله با عفونت را افزایش دهد.
بسیاری از افراد وقتی احساس سرماخوردگی میکنند، سراغ مرکبات میروند در حالی که کیوی منبع غنیتری از این ویتامین است و هر کیوی متوسط حدود ۶۰ میلیگرم ویتامین ث دارد.
البته پژوهشها درباره تاثیر ویتامین ث بر سرماخوردگی نتایج متفاوتی داشتهاند. با این حال یک مرور علمی نشان داده است مصرف روزانه یک تا دو میلیگرم ویتامین ث میتواند طول مدت بیماری را در بزرگسالان ۸ درصد و در کودکان ۱۴ درصد کاهش دهد.
مکمل روی (زینک)
تضمینی نیست که مصرف روزانه مکمل روی حال شما را سریعتر خوب کند اما برخی مطالعات نشان دادهاند این ماده معدنی میتواند علائم را طی چند روز کاهش دهد.
قرصهای مکیدنی روی از معدود داروهایی هستند که پشتوانه علمی خوبی دارند و تحقیقات نشان میدهد اگر ظرف ۲۴ ساعت پس از نخستین عطسه، مصرف و به میزان کافی (حدود ۷۵ میلیگرم در روز) دریافت شوند، ممکن است طول دوره سرماخوردگی را حدود یکسوم کمتر کنند.
همچنین موثرترین انواع آن زینک استات یا گلوکونات است، با این حال برچسب را هم بررسی کنید زیرا برخی از این قرصها حاوی موادی مثل اسید سیتریک هستند که مانع اثرگذاری روی میشوند.
این را هم فراموش نکنید که این قرصها قرار نیست معجزه کنند و عوارض جانبی مثل طعم فلزی هم برای آنها زیاد گزارش شده است، با این حال برای برخی افراد میتوانند آن یک هفته طولانی و ناخوشایند را کوتاه کنند.
اسپری بینی سالین (نمکی)
به گزارش ایندیپندنت، یک مطالعه بزرگ که با حمایت موسسه ملی پژوهش سلامت و مراقبت در انگلیس انجام شد، نشان داد اسپریهای بینی که میتوان آنها را بدون نسخه تهیه کرد، میتوانند مدت و شدت علائم سرماخوردگی و آنفلوآنزا را کاهش دهند.
در این پژوهش بیش از ۱۳ هزار نفر بررسی شدند و اثربخشی دو نوع اسپری بینی آزمایش شد: اسپری «دفاع اول ویکس» (Vicks First Defence) و یک اسپری بینی نمکی سنتی که از ترکیب آب و نمک برای کاهش سطح ویروس استفاده میکند. نتیجه این بود که هر دو اسپری توانستند طول بیماری را ۲۰ درصد کاهش دهند و به کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی مرخصیهای استعلاجی منجر شدند.
شربت آقطی (Elderberry syrup)
مطالعهای کوچک در سال ۲۰۰۴ روی مبتلایان به آنفلوآنزا نشان داد کسانی که روزی چهار بار، ۱۵ میلیلیتر شربت آقطی مصرف کردند، ظرف دو تا چهار روز بهبود یافتند در حالی که گروه دیگر هفت تا هشت روز طول کشید تا احساس بهتری پیدا کنند.
اگر در فروشگاه شربت آقطی پیدا نکردید، میتوانید خودتان آن را درست کنید: یک ظرف کوچک آقطی تازه را با آب بجوشانید. کمی شکر و آبلیمو اضافه و سپس صاف کنید. مایع را داخل بطری شیشهای بریزید و میل کنید.
دمنوش زنجبیل و عسل
یک مطالعه آزمایشگاهی نشان داد که زنجبیل تازه میتواند به مبارزه با ویروس سنسیشیال تنفسی (عامل بسیاری از سرماخوردگیها و عفونتهای قفسه سینه) کمک کند، بهویژه با جلوگیری از اتصال آن به سلولها و تقویت دفاعهای ضدویروسی طبیعی. جالب است که زنجبیل خشک همان اثر را نداشت، بنابراین استفاده از زنجبیل تازه ضروری است.
عسل و سیر نیز هر دو از عوامل طبیعی ضدمیکروب با خواص شبیه آنتیبیوتیک هستند که ممکن است به تسکین برخی علائم کمک کنند.
استراحت و خواب
دلیلش این است که هنگام خواب، فرایندهای ایمنی خاصی فعال میشوند که میتوانند توانایی بدن را برای مبارزه با بیماری تقویت کنند. از جمله این فرایندها تولید و ترشح «سایتوکاین»هاست؛ نوعی پروتئین که در هدف قرار دادن عفونتها نقش کلیدی دارد.
همچنین سعی کنید هر شب بین هفت تا ۹ ساعت بخوابید زیرا همین کار به تنهایی شما را کمتر در معرض ابتلا به عفونت قرار میدهد.