مشاوران املاک: بازار مسکن قفل شده است

بازار مسکن به عنوان یکی از مهم‌ترین بازارها در اقتصاد کشور است که طبق ارزیابی‌ها، این بازار در شرایط رکود تورمی به سر می‌برد. همین امر باعث شده که متقاضیان بازار با مشکلات بسیار زیادی رو‌به‌رو شوند؛ چرا که برخی از خریداران که قصد خرید مسکن را داشته‌اند، به دلیل شرایط کنونی با تورم روبه‌رو شده‌اند و از سوی دیگر، مالکان نیز دیگر تمایلی به فروش ندارند و منتظر هستند که ببینند بازار به چه سمت و سویی می‌رود.

ناتوانی مردم در خرید مسکن

براساس این گزارش، کیانوش گودرزی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، با بیان اینکه بازار مسکن خودش را بازیابی کرده و اکنون به مرحله‌ای رسیده که قیمت‌ها ثابت مانده‌اند و دلیل اصلی آن هم ناتوانی مردم در خرید است، گفت: هزینه ساخت هر واحد مسکونی که پیش‌تر متری ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان بود، حالا به ۳۰ میلیون تومان رسیده است. با این حال، همین افزایش هزینه ساخت نیز نتوانسته بر قیمت نهایی ملک تأثیر بگذارد و همچنان ثبات در بازار برقرار است.

گودرزی درباره ارزیابی شرایط بازار مسکن در سال آینده اظهار کرد: تا سال جدید چند ماه باقی مانده و نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی ارائه داد، اما برای سال آینده عوامل متعددی می‌تواند بر بازار مسکن تأثیرگذار باشد؛ از جمله افزایش حقوق کارمندان، تسهیلاتی که بانک‌ها در اختیار مردم قرار می‌دهند و همچنین سیاست‌گذاری‌های دولت که ممکن است در این بازار اثرگذار باشند.

رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران تأکید کرد: هر کدام از این عوامل ممکن است در بهبود، یا به اصطلاح کاهش، ثبات و یا افزایش قیمت مسکن تأثیرگذار باشند. به هر حال باید منتظر ماند و دید در آینده چه پیش خواهد آمد، اما در حال حاضر بازار ثابت است.

وی در خصوص افزایش قیمت مسکن هم گفت: قیمت مسکن در مناطق جنوبی تهران بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان در هر متر مربع افزایش یافته که همین امر بر بازار مسکن تأثیر گذاشته است.

رکود فعلا در بازار مسکن ادامه دارد

این در حالی است که اخیراً داود بیگی نژاد، رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران، نیز اعلام کرده است که بازار فعلاً همین روند کنونی را ادامه می‌دهد و نمی‌تواند حرکت دیگری را برای خود پیدا کند.

وی دلیل این امر را رفتار متفاوت بازار مسکن در دوره اخیر نسبت به تجربیات گذشته اعلام کرد و گفت: رفتار مسکن در طی این چند وقت اخیر بسیار متفاوت از تجربیات قبل بوده؛ یعنی باید طبق سنوات گذشته در یک فرود و یک رکود و پس از آن یک حرکت انجام می‌شد، در صورتی که هم اکنون این اتفاق رخ نداده است.

وی ادامه داد: برخی از اظهارنظرها در خصوص کاهش قیمت مسکن غیرکارشناسی و ناشی از افزایش انگیزه سرمایه‌گذاران است و به نظر می‌رسد که روند کنونی بازار در نیمه دوم سال ادامه خواهد یافت.

او گفت: اگر قرار است سرمایه‌های داخلی به جای بازارهای ارز و طلا به سمت بازاری هدایت شود که به تولید مسکن کمک کند، دولت نباید مردم را بی‌انگیزه کند.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین چالش‌های بازار مسکن نبود آمار و شفافیت لازم است که خود باعث شده بازار از شفافیت لازم برخوردار نباشد و از سوی دیگر بانک مرکزی هم به سامانه خودنویس و سامانه کاتب دسترسی ندارد که بخواهد آمار دقیقی از بازار مسکن دهد.

کاهش قیمت مسکن تنها در واحدهای مسکونی دلالان

اما بر خلاف تمامی این موضوعات، حبیب‌الله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، اخیراً در خصوص وضعیت بازار مسکن گفته بود که کاهش قیمتی که در بخش مسکن رخ داده، به طور عمده مربوط به واحدهایی است که با هدف سفته‌بازی و سرمایه‌گذاری عرضه شده‌اند، زیرا این واحدها در شرایط فعلی بازار، خریدار هدف خود را پیدا نمی‌کنند. برای ارائه آمار دقیق از میزان این کاهش قیمت، نیاز به تحلیل اطلاعات جمع‌آوری شده از سامانه‌های مربوطه است.

معامله ای در طی یک ماه گذشته ثبت نشده است

بر اساس گزارش‌ها، وحیدی، یکی دیگر از مشاوران املاک در منطقه ۵ تهران، به باشگاه خبرنگاران گفت: در طی یک ماه گذشته حتی یک معامله مسکن هم ثبت نشده است. این در حالی است که پیش از این، منطقه ۵ تهران بیشترین حجم معاملات مسکن را به خود اختصاص می‌داد. وی افزود: وضعیت بازار به گونه‌ای است که حتی یک معامله هم ثبت نمی‌شود و این موضوع باعث شده مشاوران املاک با مشکلات بسیار زیادی روبرو شوند. وحیدی ادامه داد: علی‌رغم اعلام کاهش قیمت‌ها، متأسفانه در این منطقه هیچ تغییر قیمتی رخ نداده و معامله‌ای انجام نشده است.

براساس این گزارش، بررسی‌های کف بازار حاکی از آن است که بازار فعلاً در انتظار است و هیچ واکنشی نسبت به شرایط و اتفاقات کنونی نشان نمی‌دهد؛ به طوری که حسینی، یکی از مشاوران املاک در منطقه ۱۱، به باشگاه خبرنگاران گفت: بازار مسکن فعلاً «قفل» است و تغییر هیچ خرید و فروشی در طی چند ماه گذشته انجام نشده و تنها با توجه به فصل تابستان تعدادی معامله در بخش اجاره صورت گرفته است، اما در بازار خرید و فروش هم مالکان و هم خریداران دست نگه داشته‌اند تا تکلیف بازار در این بخش مشخص شود.

گفتنی است با توجه به شرایط کنونی بازار مسکن و با در نظر گرفتن آنکه در طی سه ماه گذشته اعلام شده بود که کاهش قیمت رخ داده، اما تنها این کاهش قیمت صوری بود؛ بنابراین امیدواریم در نیمه دوم سال بازار مسکن به سمت رونق حرکت کند تا بخشی از نیازهای متقاضیان مسکن تأمین شود.

