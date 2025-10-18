کاهش کلسترول بد با مصرف کره بادام زمینی
کره بادامزمینی اگر طبیعی و بدون افزودنی باشد میتواند به کاهش کلسترول بد (LDL)، افزایش کلسترول خوب (HDL) و در نتیجه تقویت سلامت قلب کمک کند.
این خوردنی محبوب حاوی ترکیبی از چربیهای مفید، فیبر و فیتواسترولهاست که آن را به گزینهای سالم در رژیم غذایی تبدیل کرده است.
متخصصان تغذیه میگویند کره بادامزمینی منبع خوبی از چربیهای تک زنجیرهای و چند زنجیرهایِ غیراشباع است که هر دو نوع چربی، به کاهش الدیال کمک میکنند. حتی چربی تک زنجیرهای غیراشباع میتواند کمی اچدلال (کلسترول خوب) را بالا ببرد و خطر بیماری قلبی را کاهش دهد.
از طرفی کره بادامزمینی یک منبع پروتئین گیاهی است و جایگزین مناسبی برای برخی منابع حیوانی پرچرب محسوب میشود. هر دو قاشق غذاخوری کره بادامزمینی حدود دو گرم فیبر دارد که مقداری از آن محلول است و میتواند جذب کلسترول را در دستگاه گوارش کاهش دهد. ترکیبات گیاهی فیتواسترول طبیعی در کره بادامزمینی وجود دارند و مانع جذب کلسترول در بدن میشوند.
نکات مهمی که پیش از مصرف باید بدانیم
کره بادامزمینی یک خوراکی پرکالری است، پس باید حواستان به مقدار مصرف باشد و بدانید که یک وعده استاندارد معادل دو قاشق غذاخوری است.
برای بهرهمندی از فواید کره بادام زمینی، سراغ محصولاتی بروید که فقط از بادامزمینی درست شدهاند. نمونههایی که قند افزوده، نمک زیاد یا روغنهای هیدروژنه دارند، میتوانند اثر منفی روی کلسترول و حتی فشار خون بگذارند.
کره بادامزمینی اگر به شکل طبیعی و بهاندازه مصرف شود، نه تنها دشمن قلب نیست بلکه میتواند به کاهش کلسترول بد، افزایش کلسترول خوب، بهبود نسبت کلسترول و در کل به سلامتی قلب کمک کند و بخشی خوشایند و سالم از رژیم غذایی روزانه باشد.