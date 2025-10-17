تولد اولین جوجه نادرترین طوطی جهان که در طبیعت منقرض شده

گونه ماکائوی اسپیکس که بومی شمال شرقی برزیل است و با انیمیشن ریو به شهرت رسید، بیش از ۲۵ سال پیش توسط اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت (IUCN) در حیات وحش منقرض‌شده اعلام شد. امروزه تنها تعداد کمی از این پرندگان در برنامه‌های پرورشی سراسر جهان زنده مانده‌اند.

باغ وحش پاری دایزا در سال ۲۰۱۸ با همکاری موسسه حفاظت از تنوع زیستی شیکو مندس برزیل و باغ وحش سائوپائولو به تلاش‌های حفاظتی از انقراض این گونه پیوست. این مرکز برای محافظت پرندگان از استرس، به روی عموم بسته است.

این جوجه تازه متولدشده به طبیعت بازگردانده نخواهد شد، بلکه بخشی از جمعیت پرورشی خواهد شد تا به بقای بلندمدت این گونه کمک کند.

در آوریل امسال، یک لاک‌پشت که در طبیعت با خطر انقراض روبرو است، در یک پارک تفریحی در اسکاتلند سر از تخم بیرون آورد. لاک‌پشت قرمزپا توسط کارکنان آمازونیا در پارک تفریحی M&D’s Scotland’s Theme Park پرورش داده می‌شود.

زیستگاه طبیعی این لاک‌پشت‌ها از ساوانا تا حاشیه جنگل‌ها در اطراف حوضه آمازون گسترده است.

